Cristina Buccino su Instagram continua a far battere il cuore degli italiani: fascino incredibile, fisico da urlo e un boom di consensi che le regala numeri pazzeschi. L’ultima foto però è davvero da restare a bocca aperta.

Un successo straordinario, grazie ad una sensualità unica, ad una valanga di richieste dal mondo della moda e a scatti da capogiro che la rendono unica.

Cristina Buccino ha letteralmente travolto gli italiani su Instagram, tanto da dedicarsi al popolare social diventando una vera e propria imprenditrice digitale. Sono i numeri a dare la dimensione del suo successo, e anche le chiamate dai grandi marchi di moda, le presenze negli appuntamenti più ambiti e un costante lavoro che incassa un clamoroso successo.

Mora, fisico pazzesco, una sensualità che straborda. Sono queste le caratteristiche di una donna che per gli italiani è un punto di riferimento sui social fra foto, complimenti, apprezzamenti di ogni tipo. Una sorta di “certezza” nel mondo dei social, con continue foto, che da modella l’hanno resa una delle protagoniste più influenti per le giovani attente alle tendenze e per il pubblico maschile.

Cristina Buccino: la scollatura manda in tilt i social

Periodo di grandi impegni per Cristina Buccino. Dalla Croazia alla splendida Londra, la influencer continua a viaggiare e mostrare le istantanee sulla sua pagina social. Un lavoro di grande successo il suo, che l’ha spinta a dedicarsi totalmente al modo social. Non a caso dopo i primi clamorosi successi nel mondo della tv, ha fondato con le sorelle un’azienda che si occupa proprio di queste cose.

Ogni scatto si trasforma in un boom di like, e i numeri anno la dimensione di quanto la Buccino sia un fiume in piena e soprattutto una brillante imprenditrice. Le foto infatti incollano i fan allo schermo. La splendida calabrese di recente ha postato due scatti, uno a colori e uno in bianco e nero, incassando in pochi minuti circa 200 commenti in una pagina social vicinissima ai 3 milioni di followers.

Il volto è dolce e incantevole, i vestiti come sempre valorizzano un fisico allenatissimo e curato da tutti i punti di vista e il resto lo fa una scollatura generosa. Le sue splendide forme e un décolleté da sogno le regalano l’ennesima valanga di complimenti in una carriera che non conosce pause e che la Buccino ha costruito con lungimirante e un talento per l’imprenditoria. Il risultato? Basta dara un’occhiata al suo successo sui social, sempre in crescita e messo al centro dell’attenzione dai grandi brand con proposte irrinunciabili.