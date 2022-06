Juventus, oltre il danno la beffa: l’addio è ‘costoso’

Calciomercato Juventus, non arrivano particolari notizie positive per il presidente Andrea Agnelli visto che si vuole liberare, a tutti i costi, del calciatore e del suo importante ingaggio che non può assolutamente passare in secondo piano

I bianconeri hanno voglia di ripartire quanto prima e non vedono l’ora che inizi la nuova stagione per potersi mettere alle spalle definitivamente questa annata assolutamente da dimenticare. Lo dimostrano i “scarsi” risultati ottenuti dal team allenato da Massimiliano Allegri che veramente ha deluso le aspettative che in molti avevano messo su di loro. Adesso, però, piove sul bagnato in merito alla situazione che riguarda il big in rosa.

Piove sul bagnato in casa Juventus: Agnelli spinge per l’addio gratis

Come riportato in precedenza la ‘Vecchia Signora’ vuole ripartire e farlo nel migliore dei modi. In primis decidere chi potrà fare parte della prossima stagione e chi no. Ovviamente dovranno essere rimpiazzati i partenti Giorgio Chiellini e Paulo Dybala che lasceranno la società a parametro zero. Un colpo che i tifosi bianconeri ancora non riescono a digerire. Non è finita qui visto che ci sono alcuni elementi della rosa che sono richiesti dai maggiori top club europei che hanno messo nel mirino alcuni di loro. Agnelli lo sa bene e spera di poter respingere le avances da parte loro. Anche se è sorto più di un problema in casa Juventus visto che si spinge per l’addio forzato da parte di un calciatore che, però, non gliela vuole far passare liscia. In pratica il club spinge per la rescissione del contratto. L’atleta sarebbe anche d’accordo, se non fosse per il fatto che per farlo vuole una ricca buonuscita. Un qualcosa che lo stesso Agnelli non è assolutamente intenzionato a fare e sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione, anche se la strada è in salita e difficile.

Juventus, Ramsey d’accordo alla rescissione ma ad un “prezzo”

Aaron Ramsey è stata la nota dolente non solo della Juventus, ma anche quella dei Rangers di Glasgow. Un suo errore, ai calci di rigore, ha letteralmente fatto consegnare la coppa agli avversari dell’Eintracht Francoforte che non chiedevano altro.

Il gallese non è mai entrato nei meccanismi di gioco da parte del manager livornese che ha dato il suo “via libera” per la cessione. In realtà si va per la rescissione, ma il calciatore vuole salutare con qualche soldo “in tasca“.