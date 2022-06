Ribaltone totale: addio cancellato, a sorpresa resta all’Inter

L’Inter ha scelto: niente addio, il calciatore non partirà e resterà ancora a lungo nella famiglia nerazzurra. Ecco i motivi di una decisione a sorpresa.

Niente fretta, le mosse dovranno essere effettuate a piccoli passi. Il sogno dello scudetto, evaporato da pochi giorni, brucia ancora in casa Inter.

La sensazione però è che il club abbia tutte le carte in regola per essere protagonista il prossimo anno, e serviranno pochi innesti, ma mirati ad allungare la rosa degli uomini a disposizione di Inzaghi e soprattutto le rotazioni del tecnico. La sensazione pertanto è che al netto di nomi in entrata e uscita, Marotta stia valutando bene le mosse da fare. Niente fretta quindi, tranne nella trattativa che porta a Bremer.

La concorrenza è alta e il pressing nerazzurro pure, poi, per il resto, si lavorerà sulle occasioni giuste. Per questo motivo anche le eventuali cessioni sono in stand by e una su tutte ha spinto il club ad avviare una riflessione che ha cambiato le carte in tavola. Il primo nella lista dei partenti, è destinato quindi a restare a Milano. Ecco perché.

Inter, cessione bloccata: resterà a Milano

Tre presenze in Serie A e una in Champions. Kolarov è stato di fatto il calciatore meno utilizzato da Inzaghi, e il suo addio sembrava assolutamente scontato. l’Inter ha invece riservato al difensore una sorpresa molto gradita, e di sicuro meritata per la sua grande esperienza e per la professionalità.

Il club infatti avrebbe deciso di affidargli un incarico importante pur di mantenerlo a Milano, e sarebbero due le strade che potrebbero aprirsi. Il serbo sarebbe infatti deciso a chiudere la carriera da calciatore, senza però allontanarsi dal terreno di gioco. Pare che l’Inter gli abbia proposto di entrare nello staff di Inzaghi, o in alternativa di iniziare l’avventura da tecnico nelle giovanili.

Una esperienza diversa ma stimolante per un campione che sarebbe ben disposto ad accettare e che sarebbe premiato per le doti mostrate nell’avventura in nerazzurro. Nei prossimi giorni potrebbero quindi arrivare novità e L’Interista ha riportato una indiscrezione che potrebbe trasformarsi nell’inizio di una nuova carriera.