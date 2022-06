Il costume chiede aiuto: il lato A di Aida Yepisca è incontenibile

Probabilmente molti di voi non si sono accorti del fatto che, nell’ultimo post pubblicato dalla showgirl televisiva, il suo costume stava chiedendo “disperatamente” aiuto per il fatto che all’interno ci sia “tanta roba”

Ovviamente scherziamo, ci mancherebbe altro, ma a primo impatto è quello che tutti pensano dopo aver visto la foto di Aida Yespica. Semplicemente spettacolare, non esistono altri aggettivi in merito per poter descrivere tutta la sua straordinaria bellezza in merito a quello che fa è soprattutto a quello che è. La bellissima venezuelana fa vedere a tutti che può ancora dire la sua. Il costume è a dir poco provocante e merita di essere visto con molta attenzione – FOTO

Aida Yespica, a 40 anni è ancora uno spettacolo

In realtà non avevamo alcun tipo di dubbio in merito. Aida Yespica può ancora dire la sua alla bellezza di 40 anni. Per lei il tempo sembra non essersi mai fermato. Lo dimostrano le immagini ed i video che continua a postare sul suo profilo ufficiale Instagram. La nativa di Barquisimeto è molto attiva sui social network. Tanto è vero che è seguita da quasi 1 milione di follower. Un numero che continua a crescere con il passare del tempo. Le persone non hanno alcuna intenzione di perdersi un solo aggiornamento da parte sua. Poco importa se riguarda ‘stories’ o altro, l’importante è che ci sia lei come protagonista. Proprio come il suo ultimo post che non può passare decisamente inosservato. Continuiamo a rimanere senza parole per tutto quello che ci fa vedere. Con l’avvicinarsi dell’estate è tempo di far vedere a tutti la collezione di costumi. Lei, invece, ha voluto decisamente esagerare ed i risultati si vedono eccome. Un piccolo spoiler? Va bene. Un pezzo unico così aderente che sta quasi per scoppiare visto che il lato ‘A’ è decisamente imponente e prorompente.

Aida Yespica, costume in evidente difficoltà: che fisico – FOTO

Non servono altre parole per poter descrivere tutto questo capolavoro offerto dalla ex concorrente della prima edizione dell’Isola dei Famosi. Un lato ‘A’ decisamente importante che non può assolutamente passare inosservato. Un fisico da ventenne. Per lei il tempo sembra essersi completamente fermato da quando l’abbiamo vista e soprattutto conosciuta sul piccolo schermo. Continuiamo a rimanere estasiati ogni qualvolta decide di pubblicare qualcosa di nuovo e che merita di essere visto con molta attenzione. Per non parlare delle sue gambe a dir poco incantevoli.