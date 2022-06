Monica Bertini, VIDEO bollente: costume minuscolo

Monica Bertini si sta godendo un periodo di totale relax. Lo ha fatto capire e notare direttamente sul proprio profilo ufficiale social con un video che ha mandato completamente fuori di testa i suoi follower. Guardare per credere

La brutta notizia è che per qualche giorno non vedremo il suo volto sulle reti Mediaset, ma si tratta solamente di poco visto che la giornalista sta effettuando le sue meritatissime vacanze. Proprio in un breve filmato pubblicato sul suo account Instagram mostra un mini costume ed un corpo assolutamente da sballo e che non può essere assolutamente messo da parte. Dal letto di casa fino ad arrivare al lettino del mare: che spettacolo – VIDEO

Anche in questa stagione la nostra Monica ci ha regalato tantissime soddisfazioni. Non solo per quanto riguarda il suo lavoro dove milioni di persone rimanevano incollate davanti al televisore aspettando che si vedesse il suo volto, ma soprattutto sui social network. Anche in questo caso la nativa di Parma si è data molto da fare. Non è affatto un mistero che sia molto attiva su internet e che posta sempre qualcosa per i suoi follower. Come ad esempio il suo ultimo post sta raccogliendo un successo mai visto fino ad ora. Si tratta di un breve filmato che davvero merita visto che si vede tutto quello che ci interessa. In primo luogo si vede la camera da letto della sua abitazione. Il suo viso, però, non riusciamo ad inquadrarlo visto che l’obiettivo della fotocamera è rivolta verso davanti. Piedi poggiati sulla sua valigia targata ‘Mony’ pronta per alzarsi e partire. Dove? Ovviamente destinazione mare. In una frazione di secondo eccola che la vediamo su una bellissima spiaggia pronta a godersi il meritato sole.

Monica Bertini, gambe infuocate: semplicemente divina – VIDEO

I suoi 435mila follower hanno decisamente apprezzato il suo contenuto in cui si vede buona parte del suo straordinario fisico che non ha assolutamente bisogno di essere commentato e altro. Decisamente un incanto. Il video è stato apprezzato dalla maggior parte dei fan che non hanno potuto fare altro che lasciarle un bel e meritatissimo “like” ed anche commento di approvazione. Anche se si vede poco quello che ha catturato l’attenzione è il suo costume mini colore rosso che non poteva passare assolutamente inosservato. Uno spettacolo della natura, senza alcun dubbio.