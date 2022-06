Svolta Rafael Leao, la clausola è pazzesca: cambia tutto

Svolta incredibile per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. La clausola richiesta dai suoi agenti è a dir poco incredibile. Sta per cambiare tutto sul suo futuro: tifosi incredibilmente in ansia per via delle ultime notizie

L’esterno d’attacco portoghese è stato uno dei punti di riferimento di questa stagione con la maglia dei rossoneri. In realtà non si tratta affatto di un mistero visto che già da un bel po’ di tempo il classe ’99 ha dato più di qualche fastidio alle difese avversarie italiane ed anche quelle straniere. Adesso, però, le cose potrebbero decisamente cambiare. Che sia un campanello d’allarme per i tifosi oppure no? E’ pronto a cambiare tutto.

Rafael Leao, cambia tutto sul suo futuro

Se questo è stato l’anno della consacrazione poco ci manca. L’attaccante, con i suoi gol ed assist, ha portato la squadra alla vittoria dello scudetto che mancava da undici anni. Rafael Leao è diventato l’idolo dei suoi tifosi. Stefano Pioli davvero non poteva fare a meno di lui. Basti pensare che tra Serie A, Champions League e Coppa Italia il portoghese ha totalizzato la bellezza di 42 presenze trovando la via della rete in 14 occasioni e fornendo ben 12 assist ai suoi compagni di squadra. Davvero numeri niente male che lo hanno reso come uno dei calciatori pronti ad essere richiesti nella prossima sessione estiva. Il fatto è che il calciatore è entrato nel mirino di parecchi club stranieri che hanno osservato, con molta attenzione, il suo rendimento e soprattutto la sua crescita. Numeri incredibili quelli messi in atto dal nativo di Almada. Anche se c’è una squadra che è pronta a fare sul serio e che intende acquistare il suo cartellino, a costo di spendere anche cifre importanti pur di averlo in rosa la prossima stagione.

Milan vuole la clausola anti-Real per Rafael Leao: contatti con agenti

Il Real Madrid mette gli occhi su Rafael Leao. Carlo Ancelotti, nonostante sia un grande stimatore e tifoso del Milan, è pronto a fare uno scherzetto al ‘Diavolo’. La volontà del tecnico campione d’Europa è quello di chiedere al presidente Perez il giocatore. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo ‘AS‘ pare che il club di via Aldo Rossi abbia chiesto un incontro con il suo agente per discutere di un prolungamento di contratto e di aumentare la clausola rescissoria da 200 a 250 milioni. In merito a questo, però, i ‘Blancos‘ sono pronti ad inserire nella trattativa almeno uno di due calciatori che interessano al Milan: si tratta di Luka Jovic e Marco Asensio.