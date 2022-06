Claudia Ruggeri, sgabello di fuoco: minigonna troppo corta e zoom piccante

Claudia Ruggeri ha regalato altro spettacolo in merito all’ultima puntata di ‘Avanti Un Altro’ andato in onda la sera di domenica 29 maggio su Canale 5. In realtà non è affatto un mistero o una novità, ma il suo look era decisamente troppo piccante

Non potrebbe essere altrimenti visto che la nativa di Roma non ci ha mai deluso. In nessuna occasione: davvero tutto quello che fa e posta non può passare inosservato. Lo dimostra la sua ultima foto che sta raccogliendo una quantità di “like” infinita ed importante. Non vi sveliamo assolutamente nulla visto che il titolo parla chiaro: la minigonna è tutta un programma, lo zoom è assolutamente obbligatorio – FOTO

Claudia Ruggeri, minigonna troppo corta (e sexy)

Nella serata di domenica è stato nuovamente il suo turno: ovviamente stiamo parlando Claudia Ruggeri. La cognata del conduttore Paolo Bonolis riesce a far rimanere tutti senza parole. In primis i suoi fan che non hanno potuto fare altro che lasciarle un più che meritato “cuoricino” ed anche commento di approvazione che in questi casi non guasta assolutamente mai. Speriamo vivamente che, dopo una giornata di mare o relax (dipende ovviamente come avete trascorso il fine settimana), una volta tornati nelle vostre case avete acceso sul cinque per poter guardare tutte le protagoniste femminili del programma più seguito dagli italiani. Il suo look non poteva assolutamente passare inosservato. Tanto è vero che sul suo post sono in tanti ad aver commentato i suoi vestiti. In particolar modo la minigonna giudicata troppo sexy e piccante. Non potrebbe essere altrimenti. Ovviamente non è potuto mancare il “like” da parte delle sue colleghe ed amiche come Francesca Brambilla e Laura Cremaschi. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando: mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Claudia Ruggeri. scollatura impressionante: lato ‘a’ prorompente – FOTO

Ed ecco a voi la versione della Ruggeri che ci piace di più. Partiamo dai tacchi che le donano divinamente. Lo sgabello diventa subito infuocato dopo che ci si è seduta sopra. Gambe perfettamente curate ed accavallate al punto giusto, proprio per far mancare il fiato a tutti i suoi fan.

Scollatura decisamente esagerata e lato ‘A’ fin troppo piccante. Capelli raccolti e sorriso che potrebbe creare molti problemi a noi che rimaniamo fissi a guardarla. Alla prossima puntata del game sicuramente, anche se noi attendiamo volentieri altre nuove foto loro…