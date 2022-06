Elettra Lamborghini, scollatura ‘fiorata’: troppo generosa

Ancora una volta protagonista Elettra Lamborghini sui social network. Nelle ultime ore la cantante ha pubblicato una foto a dir poco provocante. Anzi, supera abbondantemente quella linea. Una bellissima notizia per tutti noi, non trovate?

Anche per la nativa di Bologna sono iniziate, in anticipo, le vacanze estive. Come si è potuto capire sia dalle ‘stories’ che dalle foto ha scelto di trascorrere questi giorni di totale relax in Campania. Non in città, ma su una delle isole più ambite dai turiste e conosciute al mondo come quella di Capri. Nell’ultima immagine possiamo vedere tutto il suo splendore e le qualità che ci fanno rimanere decisamente a bocca aperta. Guardare per credere – FOTO

Elettra Lamborghini, scatto sensuale: che fisico

Se il suo obiettivo era quello di farci mandare completamente fuori di testa ci è riuscita alla grande. Anche questa volta la 28enne (compiuti da qualche giorno) ha sorpreso nuovamente i suoi follower che non hanno potuto fare altro che lasciare un più che meritato “like” ed anche commento di approvazione. Se lo merita tutto, decisamente tutto. Continua ad essere uno spettacolo, c’è poco da fare. Tanto è vero che i suoi fan ed il pubblico italiano ancora si deve riprendere dalle sue fantastiche esibizioni del ‘Festival di Sanremo’ del 2020. Con la sua ‘Musica (e il resto scompare)‘ ha fatto ballare tutti ed anche incantato i fan con i suoi movimenti a dir poco sexy. Ritornano alla foto sono arrivati anche i pareri da parte della collega Anna Tatangelo (“Bellaaa” con tanto di rosa finale), La Mala Rodriguez e tanti altri ancora che non hanno potuto fare altro che inchinarsi dinanzi a cotanta bellezza. La “rosa” pubblicata dalla nativa di Sora ha un suo perché, ma se non vedete la foto ovviamente non potrete mai arrivarci.

Elettra Lamborghini, una rosa che ti lascia senza parole – FOTO

Ed eccola qui in tutta la sua semplicità e sensualità. Fa capire chiaramente che si trova in provincia di Napoli con la sua simpatica didascalia: “Ca pummarola ‘ncoppa“. Quello che cattura l’attenzione dell’utente non piò altro che essere il suo vestito che le dona a pennello e la sua fantastica scollatura che non ha bisogno affatto di presentazioni. Un lato ‘A’ decisamente importante ed abbondante che merita di essere visto con molta attenzione. La romagnola continua a farci rimanere senza parole. Sempre così, Elettra.