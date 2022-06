Galliani chiama Maldini: il primo colpo del Monza arriva dal Milan

Il Monza intende effettuare una campagna acquisti di alto livello per affrontare, nella prima volta della loro storia, il campionato di Serie A. Il primo colpo può arrivare dalla società “amica” come quella del Milan dove lavora Maldini

Non è un mistero che il rapporto tra il direttore tecnico rossonero e quello dell’amministratore delegato Adriano Galliani sia dei migliori. Tanto è vero che quest’ultimo è pronto a bussare alla porta del ‘Diavolo’ per chiedere uno dei calciatori in uscita. La volontà dei brianzoli è quella di fare un grande mercato ed il primo colpo può arrivare proprio dal Milan. Per la gioia del calciatore pronto ad avere più spazio.

Monza, la prima volta in ‘A’: super mercato in casa Milan

Quello che hanno vissuto i tifosi del Monza, la serata di domenica, è stata semplicemente fantastica. Una delle partite (molto probabilmente) più belle di tutta la Serie B contro il Pisa che nulla ha potuto contro i brianzoli che hanno decisamente ribaltato il risultato vincendo addirittura per 3-4. Una gara portata ai supplementari e che ha visto premiare la forza della squadra allenata da Giovanni Stroppa. Per la prima volta nella loro storia la squadra è in Serie A. Il prossimo anno i biancorossi affronteranno squadre importantissime. A quanto pare, proprio come riportato dal loro presidente Silvio Berlusconi, la volontà non è quella di fare la comparsa nella massima serie ma di essere una delle protagoniste assolute del campionato. Per farlo, però, serve investire nella prossima sessione estiva. Lo sa bene Galliani che ha il compito arduo di rinforzare la rosa. Ed è per questo motivo che è pronto a bussare alla porta del suo vecchio ed indimenticato Milan. In particolar modo a Paolo Maldini pronto a cedergli un calciatore che non rientra più nei piani tecnici del suo allenatore, Stefano Pioli.

Monza pronto a bussare al Milan per Castillejo: spagnolo pronto a partire

Nonostante sia campione d’Italia, Samu Castillejo non ha per nulla rispettato le aspettative. Anche se, già dallo scorso ritiro estivo, si sapeva che sarebbe stato un anno complicato e che avrebbe visto il campo decisamente poche volte. Così è stato. Nonostante tutto questo ha gioito (non potrebbe essere altrimenti) al ‘Mapei Stadium‘ per la conquista dello scudetto.

I piani dei rossoneri sono decisamente altri e lui non rientra assolutamente in questi. La possibilità che venga ceduto è altissima: quella che vada al Monza, invece, è più di una idea. Si sposterebbe solamente di qualche chilometro, ma la volontà sua è quella di ripartire quanto prima e ritornare ad essere protagonista.