Il Milan incasserà una cifra molto interessante: la cessione è praticamente fatta, il club pronto ad investire sul mercato.

Le parole di Maldini hanno fatto chiarezza sul momento in casa Milan. Neanche il tempo di smaltire la sbornia per lo scudetto, e il primo passo da fare sarà rischiosissimo.

Toccherà alla società compierlo, perché i mancati accordi con la bandiera del club e con Massara, potrebbero trasformarsi in un errore clamoroso, o di sicuro in un dietrofront pericolosissimo quando la strada per i successi sembra spianata dal titolo. Una rottura rappresenterebbe un messaggio negativo, proprio nel momento in cui nuovi investimenti potrebbero dare maggiore spinta a Pioli e trasformarsi nel tentativo concreto di aprire un ciclo.

In casa Milan le riflessioni saranno quindi immediate, ma intanto si concretizza un affare importantissimo. La cessione del calciatore porterà infatti in cassa una cifra inattesa, e Maldini e Massara, in caso di un nuovo accordo, potrebbero immediatamente investirla per centrare il primo rinforzo.

Milan, cessione praticamente fatta: arriva una cifra interessante

Il Milan ha fatto poco o nulla, se non monetizzare al massimo su un accordo fatto in passato con grande lungimiranza. Pare infatti che la trattativa fra il Lione e il Newcastle per Paquetà sia in dirittura d’arrivo, e i rossoneri incasserebbero un gran bel gruzzolo. Al momento del passaggio ai francesi fu infatti stipulata un clausola che prevedeva l’incasso da parte dei rossoneri del 15% sulla futura rivendita. Il centrocampista non è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità in rossonero. Dopo una buona partenza il classe 1997 ha perso il posto con il club meneghino che ha deciso di venderlo al club francese mantenendo una percentuale sulla prossima cessione.

Il Newcastle quindi, per convincere i francesi, avrebbe messo sul tavolo una proposta assolutamente irrinunciabile. Si parla di 60 milioni di euro per fare gol al club e lasciar partire il brasiliano scoperto dal Milan.

Quando l’affare sarà chiuso, e se le cifre saranno quelle che i tabloid inglesi rilanciano con forza, al Milan spetterà una interessante fetta della torta, che potrebbe essere immediatamente investita per andare a chiudere l’affare con Botman. Una notizia inattesa ma importante. Sicuramente in secondo piano rispetto all’incontro fra Maldini e il club, che sarà il primo snodo cruciale in una stagione ancora da iniziare, ma già con un rebus pesantissimo.