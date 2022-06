Miriam Leone, vestito trasparente e dettaglio bollente – FOTO

Sguardo incantevole, fascino e stile: Miriam Leone è meravigliosa in uno scatto che travolge la community.

Da perfetta regina del cinema, incantevole e travolgente la splendida interprete torna a farsi ammirare dai suoi fan. Miriam Leone è fra le attrici del momento, e si gode un momento di popolarità che dura da anni.

Fin dagli esordi il suo fisico e un fascino particolare hanno attirato produttori e autorevoli protagonisti del mondo della moda. Occhi chiari, sorriso impeccabile, una sensualità unica hanno fatto il resto. La vittoria a Miss Italia ha rappresentato per lei un passaggio fondamentale, che l’ha resa famosissima e amata dal pubblico. Poi le conduzioni in tv, le chiamate dai grandi brand, tanti film.

La serie 1992 ha svelato un volto ancora più sensuale e incisivo al fianco di grandi attori ai quali ha rubato la scena. Poi ancora trasmissioni di successo e il ruolo incredibile di Eva Kant in Diabolik. La sua interpretazione le ha consentito di incassare il premio Anna Magnani, un traguardo importantissimo e ambitissimo che testimonia la bravura e le capacità della splendida catanese.

Intanto però il mondo della moda continua a richiedere la sua presenza per affiancare la promozione di grandi brand, e l’ultimo scatto si è trasformato in una valanga di commenti da parte dei followers, incantati dal suo straordinario look.

Abito nero e trasparenze: Miriam Leone è incantevole

Omega non se l’è lasciata sfuggire, e per promuovere lusso ed eleganza ha scelto Miriam Leone. Da impeccabile testimonial l’attrice ha posato con un abito nero con trasparenze che ha incollato allo schermo i fan. La community da un milione e mezzo di followers ha espresso lo stupore per le 4 foto, in cui il volto incantevole e gli splendidi occhi chiari della catanese brillano e mandano in delirio gli appassionati.

L’abito nero è infatti scollato e con trasparenze che rendono la Leone ancora più sensuale e in pochi minuti arrivano sulla sua pagina circa 500 commenti, anche da vip e autorevoli personaggi di spettacolo e cinema.

Un altro boom per una Eva Kant in nero che continua a godersi popolarità e consensi. Ora due nuovi film, attesissimi e di sicuro di successo. Del resto, ogni qual volta Miriam Leone va in scena fra tv e pellicole il seguito di fan è sempre pronto a tributarle complimenti e consensi. Il tutto per una carriera in grande crescita e una bravura che ormai ha conquistato davvero tutti.