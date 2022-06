Guendalina Tavassi, la scollatura in auto è profonda: lato A magnetico

Il ritorno in Italia di Guendalina Tavassi si sta rivelando sempre più infuocante. La nativa di Roma sta pubblicando delle foto davvero niente male dopo la sua esperienza in Honduras nell’ultimo reality show in cui ha partecipato.

Possiamo dire, con grande certezza, che il suo staff ha fatto decisamente un ottimo lavoro. Di che cosa stiamo parlando? Quando la 36enne è stata impegnata all’Isola dei Famosi, la sua squadra ha gestito alla perfezione il suo periodo di assenza nel migliore dei modi. In che modo? Pubblicando delle foto decisamente molto provocanti che hanno catturato l’attenzione da parte dei suoi follower che non hanno potuto fare altro che rimanere a bocca aperta – FOTO

Guendalina Tavassi, decisamente incantevole

In tutti (specialmente il pubblico maschile) ci ha sperato fino all’ultimo, ma alla fine Guendalina ha deciso di ritirarsi dal gioco. Prima per un problema di natura fisico. Sia chiaro: in merito a questo non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi visto che, come ha confermato il suo compagno Federico Perna, si tratta di un qualcosa di normale che le ha impedito di non andare avanti in questa avventura. Poi sono subentrati alcuni “problemi” con il programma per via della durata dell’accordo che sarebbe scaduto il 23 maggio. Ha deciso di non proseguire l’avventura e di ritornare nel nostro paese. Una brutta notizia visto che non la vedremo più nel paese dell’America Centrale, dall’altra invece c’è felicità perché questo vuol dire solamente una cosa: ancora più foto e ‘stories’. Proprio come ha fatto in questi ultimi giorni. Il suo ultimo post sta letteralmente andando a ruba di “like“. Un successo che sta aumentando ora dopo ora: cuoricino dopo cuoricino, commento dopo commento. Veramente siamo senza parole per tutto quello che ci regala.

Guendalina Tavassi, una scollatura mondiale: lato ‘A’ prorompente – FOTO

Ed eccola lì in tutta la sua straordinaria bellezza. Un selfie che stavamo aspettando da tantissimo tempo. Un top che mette in risalto il suo straordinario lato ‘A’ che bene abbiamo apprezzato nell’ultimo periodo all’Isola dei Famosi. Sguardo sempre più incantevole e sexy, lo stesso di quando l’abbiamo conosciuta per la prima volta nel suo primo reality: ovvero quello del ‘Grande Fratello’. Quel filo di trucco che, in queste occasioni, non deve assolutamente mai mancare. Decisamente incantevole, su questo non possiamo dire assolutamente nulla. Uno spettacolo della natura che continua a trasmetterci emozioni. Grazie, Guendalina!