Tutto su De Paul, ritorno in Serie A possibile: c’è una big

Non è stato assolutamente un anno da ricordare quello che ha vissuto Rodrigo De Paul tra le fila dell’Atletico Madrid. Voluto fortemente dal connazionale Diego Simeone, il centrocampista ha deluso nella sua seconda esperienza in Spagna

Poco prima di trasferirsi all’Udinese aveva militato nel Valencia. Anche in quel caso, però, non ha lasciato un buon ricordo. In bianconero ha vissuto stagioni da assoluto protagonista tanto da essere considerato come uno dei migliori nel suo ruolo nella nostra Serie A. Una involuzione che in molti non si aspettavano assolutamente. Tutto questo, però, potrebbe prendere una piega diversa: il ritorno nel nostro campionato è una cosa più che possibile.

De Paul, ritorno in Serie A assolutamente da non scartare

Anche per Rodrigo De Paul la stagione è terminata. Nelle ultime ore il calciatore ha preso parte alla ‘Finalissima 2022‘ il trofeo che ha visto impegnato la sua Argentina (vincitrice dell’ultima ‘Copa America’) e l’Italia (campionato Europeo). A Wembley non c’è stata assolutamente storia visto che l’Albiceleste ha annichilito la nostra nazionale con un netto 3-0. Tra i migliori in campo, oltre a Lionel Messi (in versione ‘Beep Beep‘ come il famoso cartone animato) c’è proprio l’uomo inquadrato in foto. Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha lasciato il terreno di gioco tra gli applausi della sua gente accorsa in Inghilterra per tifare il proprio paese. Il suo rendimento, però, non è stato per nulla brillante con il suo team europeo. La sua stagione con i ‘Colchoneros‘ è stata tutta fuorché indimenticabile. Anzi, esattamente il contrario: vuole mettersi alle spalla una annata a dir poco disastrosa fatte di panchine e soprattutto tantissime sostituzioni. La sua volontà è quella di ripartire quanto prima, ma bisognerà capire e valutare come la pensa il suo club che potrebbe anche seriamente pensare di mandarlo via dopo solo un anno. La Serie A si è accorta di questo campanello d’allarme lanciato dalla Spagna ed è pronta a riaccogliere il calciatore a braccia aperte.

De Paul, la Serie A lo attende di nuovo: due big alla finestra

Le squadre fortemente interessate a lui, proprio come negli ultimi anni, sono le due milanesi pronte a darsi battaglia anche nel calciomercato dopo che lo hanno fatto per una stagione intera per vincere lo scudetto. Il Milan e l’Inter sono pronte a chiedere informazioni sul calciatore. In realtà non ce ne è affatto bisogno visto che lo conoscono sin troppo bene. Più che altro resta da capire se la modalità di averlo è quella del prestito oppure una possibile acquisizione.