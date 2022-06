Diletta Leotta, immagine sfocata ma la scollatura si vede benissimo

Molti dei suoi follower si sono accorti che l’immagine che ha postato è decisamente diversa dalle altre pubblicate fino ad ora. Questa non si tratta affatto di una brutta notizia, anzi. Il risultato rimane del tutto eccezionale e merita tanto

Ovviamente ci rivolgiamo a tutti quelli che non hanno ancora visionato il suo ultimo capolavoro. Nonostante tutto dietro di lei sia sfocato o altro, il suo primo piano è sempre lo stesso. La scollatura si vede più che bene e non ha bisogno assolutamente di essere commentata. Anzi, a quanto pare si tratta di uno dei migliori scatti che la giornalista di ‘Dazn’ abbia mai pubblicato prima ad ora. Guardare per credere se vi diciamo la verità.

Diletta Leotta, scatto che ti lascia di stucco

Sono iniziate le prime serate estive per la bellissima catanese. Nonostante siamo ancora in primavera (anche se rimane un dettaglio visto il gran caldo che sta facendo fino ad ora in tutta l’Italia), la Leotta decide di postare uno scatto che sta facendo molto discutere. Ovviamente in maniera positiva, ci mancherebbe altro. Quando si tratta di lei non si parla mai male, anzi. Quello che ha catturato l’attenzione dei suoi follower è tutto quello che le circondava: palazzi completamente mossi, quasi come se fosse in atto un terremoto. Ed è esattamente così visto che quando la 31enne decide di aggiornare ulteriormente il suo canale ufficiale social provoca tutto questo. Quello che non cambia, invece, è il suo primo piano semplicemente perfetto. Nella foto che vi mostreremo a breve possiamo notare chiaramente che indossa un vestito che le dona a pennello ma che ha un piccolissimo particolare. Quale? L’infinita scollatura. Inevitabilmente l’occhio non può che cadere lì tra lo stupore dei suoi fan. Decisamente un qualcosa di alto livello che difficilmente avevamo visto prima ad ora. Siete pronti per vedere il suo ultimo capolavoro?

Diletta Leotta, scollatura infinita: l’occhio cade inevitabilmente lì – FOTO

Ed eccola lì in tutta la sua straordinaria bellezza. L’unica cosa che non si muove è proprio il suo corpo, mentre tutto il resto intorno a lei sì. Comodamente seduta su un gradino, la giornalista fa impazzire i suoi follower con uno scatto che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Continuiamo a rimanere senza parole quando si parla di lei e della sua infinita bellezza e classe. Decisamente di un altro livello.