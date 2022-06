Gattuso pesca in casa Milan, in tre a Valencia

Gennaro Gattuso è pronto ad iniziare una nuova avventura all’estero sulla panchina della Valencia. Dopo la Svizzera (Sion) e Grecia (Ofi Creta) adesso è arrivato il turno della Spagna. Gli ‘Els Che’ hanno deciso di puntare su di lui

Il manager di Corigliano Calabro è prossimo a diventare il nuovo allenatore della squadra spagnola, anche se i tifosi hanno addirittura firmato una petizione affinché non sia lui a guidare il team per la prossima stagione. La dirigenza, però, sembra oramai decida a volerlo fortemente alla guida della squadra. Nel mirino del tecnico, però, ci sono almeno tre conoscenze che ha guidato nel suo passato in rossonero. Che sgarro al Milan.

Milan, che sgarbo di Gattuso: pronto il triplo colpo

A Valencia l’umore non è assolutamente dei migliori. La notizia che gira in questi giorni è una sola: Gennaro Gattuso si appresta a diventare il nuovo allenatore della squadra. I supporters, però, non sono assolutamente convinti di questa scelta e lo stanno facendo capire in tutti i modi. Come riportato in precedenza addirittura hanno deciso di far partire una petizione.

Poco importa visto che la dirigenza non vuole sentire ragioni e punterà su di lui. Tanto è vero che l’ex Napoli sta già facendo la lista della spesa da consegnare al direttore sportivo della squadra spagnola. L’obiettivo è chiaro: quello di ritornare, quanto prima, in Europa. La stagione si è conclusa con un nono posto che non ha accontentato nessuno.

Non potrebbe essere altrimenti visto che vale a dire solamente una cosa: niente qualificazione in nessuna competizione europea. L’obiettivo è ripartire subito ed anche forte. Per farlo, però, servono i giocatori. Magari qualcuno che conosce alla perfezione per allenarli ed averli a disposizione senza alcun tipo di problema. E’ pronto a pescare in casa Milan, dove è stato una bandiera del club sia come calciatore ma anche come tecnico.

Milan, triplo acquisto dal Valencia per Gattuso

Il Milan è in procinto di salutare tre dei suoi calciatori. Il primo è Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto. Il difensore è stato accostato, molto spesso, a squadre della nostra Serie A. A questo punto, però, è pronto ad essere una icona del Valencia e provare, per la prima volta nella sua carriera calcistica, una esperienza all’estero.

Gli altri due portano i nomi di Tiemoue Bakayoko (rientrerà in prestito al Chelsea) e Samu Castillejo: i due hanno definitivamente concluso il loro rapporto lavorativo con il ‘Diavolo’ e sono pronti a trasferirsi in Liga. per il trequartista si tratterebbe di un ritorno visto che è cresciuto nel Villarreal.