Elodie, la copre solo l’intimo e stivali ‘aggressivi’

L’ultimo post pubblicato da Elodie non ha assolutamente bisogno di essere commentato visto che stiamo parlando di un vero e proprio pezzo di antiquariato. In realtà non si tratta affatto della prima volta che manda in rete pezzi del genere, ma in questa occasione il contenuto è davvero top.

Anche in questa occasione dimostra di essere decisamente in forma. In attesa che arrivi l’estate, dove sfoggerà sicuramente con costumi al top della forma che metteranno in evidenza il suo straordinario fisico, la cantante pubblica una foto in cui indossa una giacca, dell’intimo rigorosamente bianco e degli stivali decisamente provocanti che non hanno bisogno di alcun tipo di presentazione. Guardare per credere se vi stiamo dicendo la verità.

Elodie, bellezza incantevole: sguardo troppo sexy

Ancora una volta Elodie aggiorna ulteriormente il suo profilo ufficiale Instagram. Lo ha fatto nel migliore dei modi, pubblicando una foto che non ha bisogno di essere commentata o altro. Bisogna utilizzare gli occhi, l’unico strumento che in questo caso serve. E’ alquanto incredibile come la 31enne non ci abbia mai regalato una delusione, ma solamente emozioni. D’altronde quando il contenuto è quello che è c’è davvero poco da fare. I suoi 2,7 milioni di follower sono rimasti decisamente a bocca aperta quando hanno visto il contenuto di altissimo livello. D’Altronde ci ha sempre abituati a questi scatti che ti tolgono completamente il fiato. Proprio come la sua ultima immagine che ha sempre il suo perché. Ovviamente ci stiamo riferendo a chi non ha ancora avuto la possibilità di vedere la sua ultima opera d’arte: non vi preoccupate assolutamente visto che siete capitati nel posto giusto al momento giusto. A breve la vostra richiesta verrà accontentata. Mettete da parte tutto quello che state facendo e concentratevi esclusivamente su di lei. Buona visione.

Elodie, lato ‘A’ prorompente: stivali da urlo – FOTO

Ed eccola qui, in una versione ancora più intrigante e provocante. Quando si parla di lei tutto il mondo si ferma, c’è poco da fare. Un vero e proprio spettacolo della natura. In questo caso la vediamo indossare degli stivali da urlo, una giacca che a vederla adesso ci fa solamente sudare ancora di più ed un top che non ha assolutamente bisogno di essere commentato. Il lato ‘A’ è tutto un programma e sicuramente vuole la sua parte. Uno spettacolo per gli occhi dei suoi fan che continuano a rimanere a bocca aperta.