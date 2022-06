Strootman pronto a ripartire: anno da dimenticare, sarà ancora Serie A

Kevin Strootman è pronto a ripartire. Difficilmente lo farà con la maglia del Cagliari per diversi motivi: il primo è che è attualmente in prestito dall’Olympique Marsiglia che lo ha prestato nuovamente in una squadra italiana

L’accordo, però, sta per scadere visto che il 30 giugno di quest’anno il calciatore ritornerà alla base. Difficilmente, però, rimarrà in Francia visto che nel club non c’è più chi lo ha voluto fortemente Si tratta di Rudi Garcia che, già da un bel po’ di tempo, non guida più la squadra che è stata affidata a Jorge Sampaoli. Il Marsiglia è pronto a cederlo, questa volta in maniera definitiva. C’è un club pronto ad acquistarlo e a fargli ritrovare la voglia di giocare.

Strootman, addio Cagliari: esperienza da dimenticare

Kevin Strootman non ha saputo dare quel salto di qualità in più alla squadra rossoblù che, dopo sei anni dall’ultima volta, saluta nuovamente la Serie A. Bastava segnare solamente un gol contro il Venezia già retrocesso, ma alla fine è arrivato uno 0-0 che non serviva a nessuno: Salernitana rimane nella massima serie (con tanto di batosta interna contro l’Udinese perdendo per 4-0) e sardi che retrocedono in cadetteria. Molti di loro lasceranno il club di Giulini. Anche perché la volontà è quella di costruire una squadra giovane che punti direttamente al ritorno in A. D’altronde i tifosi lo chiedono e ancora non hanno digerito la retrocessione. Tra i calciatori pronti a partire, però, c’è anche l’ex centrocampista della Roma. Il mediano olandese non ha potuto dare una grande mano ai suoi compagni di squadra visto che un infortunio gli ha limitato la stagione. Sono solamente 11 le presenze (tra campionato e Coppa Italia) con i rossoblù. Poi il nulla: ha trascorso più tempo in infermeria che in campo. Decisamente una delusione, ma non per colpa sua.

Strootman pronto a ripartire dalla A: trattativa con il (futuro) nuovo club

La volontà del club francese è quella di liberarsi di lui una volta e per tutte. Basta prestiti in giro per il mondo (in questo caso l’Italia): o cessione definitiva oppure si preparerà a passare un anno in tribuna.

Una cosa che il calciatore assolutamente non vuole visto che vuole ancora dire la sua. La possibilità che rimanga in Italia ed in Serie A è molto alta: la squadra pronta a rivalutarlo e fargli tornare la voglia di giocare è il Monza che si candida ad essere una delle squadre regine della prossima sessione estiva del calciomercato.