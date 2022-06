Wanda Nara, la camicia si apre e tutto di fuori: che esplosione

Wanda Nara si rende protagonista, ancora una volta, di una foto che non può assolutamente passare inosservata. Direttamente dalle vacanze la showgirl argentina mostra il suo lato ‘A’ decisamente esplosivo e che merita decisamente

Non è un mistero che una delle coppie di argentini più famose in tutto il mondo come la nativa di Buenos Aires e Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, abbia deciso di trascorrere questi giorni di relax in Africa, precisamente in Ruanda alla ricerca di nuovi posti tutti da scoprire. In un attimo di rilassamento che si è concessa la 36enne ha fatto vedere a tutti il suo magnifico repertorio che ora vi riportiamo. Spettacolo assicurato FOTO

Wanda Nara, lo spettacolo continua in Ruanda

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano la loro vacanza nel Paese dell’Africa Orientale. Hanno deciso di non optare per l’Europa e di andare a visitare uno dei posti più chiacchierati e visitato dai turisti. Le immagini che i due ci mostrano sono a dir poco favolose. Un panorama magnifico che non ha assolutamente bisogno di essere commentato. Davvero c’è da rimanere senza parole. Stesso discorso per quanto riguarda le foto pubblicate dalla showgirl argentina che continua a spiazzare tutti i suoi follower. Questi ultimi continuano a rimanere senza parole dopo che la stessa ha pubblicato una nuova opera d’arte che sta raccogliendo una quantità infinita di “like” e commenti di approvazione. Se davvero non ci credete allora vi sfidiamo a rimanere con noi e ad andare fino in fondo per vedere la foto. Vi possiamo assicurare che ne varrà davvero la pena. In attesa del loro ritorno a casa (ed anche per capire cosa deciderà di fare il calciatore che sembra ad un passo dall’addio a Parigi), vi mostriamo il capolavoro firmato Wanda Nara.

Wanda Nara, camicia si apre all’improvviso: lato ‘A’ prorompente – FOTO

Seduta e rilassata mentre di degusta un cocktail della zona, la bellissima Wanda fa vedere a tutti il suo strabiliante look. Pantalone bianco leggero, un top “leopardato” che fa davvero fatica a contenere il suo lato ‘A’ importante e che non ha bisogno di ulteriori commenti. Una giacca per coprire le spalle e soprattutto quello sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera e che ci lascia tutti quanti davvero senza parole. In attesa di una nuova avventura da parte sua vi salutiamo così. Adesso andate sul suo profilo e lasciatele un bel “like” di approvazione.