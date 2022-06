Elisa De Panicis scottante in coppia: il vestito la copre a fatica – VIDEO

Video clamoroso di Elisa De Panicis: il vestito è indossato in maniera impeccabile e le forme fanno impazzire il web.

Elisa De Panicis colpisce nel segno. Lo ha fatto come spesso accade con abiti in cui mostra un fisico allenatissimo e un fascino molto particolare. La sua presenza al Grande Fratello Vip 4 è stata solo un passaggio decisivo di una carriera già esplosa in Spagna.

La De Panicis fu già protagonista in reality, programmi importantissimi, storie d’amore e reazioni di grande successo da parte del pubblico. Poi il ritorno in Italia, e subito la partecipazione nella casa più spiata d’Italia. Per molti fu quel passaggio a renderla famosa. La sua bellezza e un carattere molto deciso erano però già note ad una parte di pubblico che la seguiva sui social.

Di mestiere infatti la De Panicis è modella, influencer, anche apprezzata ballerina. Il tutto si è tradotto quindi in un clamoroso seguito sui social, dal quale arrivano spesso scatti incredibili a testimoniare un fascino pazzesco.

Elisa De Panicis: il video è incredibile

Foto pazzesche, istantanee delle collaborazioni con i grandi brand di moda, balletti sfrenati in discoteca e anche in occasione del singolo TikoTak. La De Panicis è un fiume in piena e non perde occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza. Un fisico pazzesco e uno sguardo travolgente le hanno regalato un seguito importante sui social, e anche a Cannes i fotografi l’hanno notata e immortalata in tutti i suoi cambi di abito e in pose da vera diva.

Sul red carpet sono arrivate scollature, look pazzeschi, una presenza che non è passata di certo inosservata. Poi nuovi post su Instagram e fan in delirio in una pagina da circa un milione e mezzo di followers. Di recente la De Panicis ha mostrato un video in compagnia in cui si mostra in tutto il suo fascino.

Poi scatti in costume da restare davvero a bocca aperta. Il bikini è strettissimo nelle foto al mare, e la galleria si trasforma in un delirio di commenti. Ciò che i fan non hanno potuto fare a meno di notare è un video con trasparenze che sono davvero esagerate e un dettaglio che nei commenti per la modella e influencer non è passato per nulla inosservato. Provate un po’ a dare un’occhiata.