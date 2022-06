Salernitana, ora è caos totale: due big ‘abbandonano la nave’

L’addio di Sabatini è un fulmine a ciel sereno in casa Salernitana. Alcuni calciatori potrebbero salutare e il mercato in uscita si accende.

Una salvezza clamorosa dopo un mercato invernale importantissimo, una serie di risultati clamorosi e una salvezza insperata. Il merito, oltre che di Nicola e dei calciatori, è anche di Sabatini.

È riuscito nel compito di portare a Salerno calciatori già pronti per iniziare la rimonta e non perdere più punti, e in quelle percentuali salvezza che forniva domenica dopo domenica, come a tracciare la crescita del gruppo, c’era tutto l’orgoglio per una possibile impresa. Quella gioia fortemente voluta si è concretizzata all’ultima partita, per trasformarsi dopo due settimane in un caos totale.

L’addio sembrava quasi impossibile, ma il calcio racconta anche queste storie. Ripartire non sarà semplice, e il club campano cerca risorse per costruire una nuova salvezza ma con qualche ostacolo. Qualche calciatore potrebbe infatti partire dopo la rottura con Sabatini, vera garanzia per molti, e soprattutto punto di svolta per alcuni elementi pronti nel caso a seguirlo ovunque.

Salernitana, in due con le valigie in mano: arrivano offerte importanti

Due calciatori su tutti stanno riflettendo sul loro futuro. Frank Ribery ha una opzione per un’altra stagione, non rifiuterebbe un allungamento del contratto ma a gennaio sembrava deciso a lasciare e fu proprio Sabatini a convincerlo a restare. Anche Bonazzoli attende una proposta che al momento sembra congelata, ma le offerte non gli mancheranno e bisogna fare in fretta.

Stesso discorso vale per Perotti, portato a Salerno dall’uomo mercato che ha salutato il club. Più delicata invece la situazione di Ederson, vero gioiello messo in mostra dai campani e pescato da un talent scout che lo ha coccolato e portato a Salerno con grande merito. Difficile trattenere un calciatore simile, soprattutto quando le cifre che circolano sono così alte.

Pare infatti che l’Inter si sia presentata con una offerta da circa 20 milioni, impossibile da declinare in casa Salernitana. Sarebbe questo l’ultimo regalo di Sabatini che intanto ha dichiarato di meritare la Champions. Con la Salernitana ha raggiunto un traguardo così difficile che rappresenta una sorta di trofeo da mettere in bacheca nell’ultima stagione, ma ora attenzione alla prossima destinazione. Molti giocatori attendono, pronti a capire dove sbarcherà un uomo mercato molto apprezzato dai calciatori.