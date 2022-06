Elisabetta Canalis, il vestito è un filo e l’intimo non c’è – FOTO

Elisabetta Canalis indossa un vestito decisamente invisibile. Tanto è vero che sembra quasi non indossi nulla. Stesso discorso vale anche per il reggiseno: di quest’ultimo oggetto nessuna traccia. Per caso qualcuno lo ha visto? – FOTO

Anche in questa occasione l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ fa vedere a tutti lo spettacolo che ha fornito direttamente da Milano. Già, la bellissima sarda da qualche giorno è ritornata in Italia per godersi qualche giorno di relax. Da quando si è trasferita per lavoro e per amore negli Stati Uniti D’America, la nostra vita è completamente cambiata. Fortuna che ci sono i social network che ci fanno vedere tutti i suoi aggiornamenti e quello che posta.

Elisabetta Canalis decisamente incantevole: che spettacolo

Come riportato in precedenza: da quando è ritornata in Italia la 43enne è molto attiva sui social network. Continua a postare tantissime foto e video che stanno raccogliendo tantissimo successo. Una quantità di “like” e commenti di approvazione impressionante da parte dei follower che non si perdono un solo aggiornamento da parte sua. A Milano, l’ex velina, si sta dando alla pazza gioia con una serie di scatti davvero impressionanti. Ovviamente nel lato positivo, ci mancherebbe altro. Su Instagram è seguita da 3,2 milioni di persone. Utenti che riescono a restare in contatto con l’ex velina nonostante si trovi dall’altra parte del mondo. Da qualche tempo, infatti, la Canalis vive negli Stati Uniti con il marito, sposato nel 2014, e della figlia nata nel 2015. È sempre facile trovare un post nuovo ogni giorno sul profilo di Elisabetta Canalis. Pubblica sempre nuove foto con una certa frequenza. Un account molto attivo quella della modella sarda e, forse, è anche questo il segreto dei tanti followers sulla nota piattaforma social.

Elisabetta Canalis, reggiseno inesistente: gambe da favola

Qualcuno ha notizie del suo reggiseno? Comodamente seduta sul divano mentre rivolge lo sguardo altrove, il suo corpo viene fotografato in una posizione decisamente incantevole. Gambe semplicemente perfette e che non hanno assolutamente bisogno di essere commentate. Un “vestito” (se così si può chiamare) di colore marrone che mette in risalto le sue straordinarie forme. Un fisico che definire perfetto è assolutamente troppo poco. Non si vede neanche un segnale di imperfezione da parte sua, davvero non abbiamo più parole per descrivere la sua strabiliante bellezza. La splendida sarda incanta e non perde un colpo per la gioia dei fan che la riempiono costantemente di complimenti sui social network.