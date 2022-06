Giulia De Lellis, la maglia è un filo e minigonna cortissima: uno spettacolo

Una galleria da urlo per Giulia De Lellis: fisico straripante, eleganza e un look che mette in evidenza tutta la sua sensualità.

Cinque milioni e 200mila followers. Basterebbe questa cifra per dare la dimensione del successo di Giulia De Lellis, e soprattutto per permetterle di fermarsi e godere di un momento di pausa.

La splendida imprenditrice digitale però non conosce la parola sosta, e continua ad essere una delle protagoniste più influenti nel mondo dei social. Fin dai suoi esordi ha conquistato tutti, soprattutto le giovani teenager che prendono spunto dai suoi look e dalle tendenze che crea. Dalle presenze in tv al Grande Fratello, fino ai flirt con personaggi famosi, il mondo del gossip ha spesso provato a scovare tutto e a raccontare molti aspetti della sua vita privata.

La De Lellis ha però tracciato la sua strada lavorando senza soste e incassando un grande successo. Lo ha fatto anche con un libro che ha battuto record di vendite ed è stato al centro di diversi dibattiti.

Tutto ciò che tocca, insomma, si trasforma in oro e in grande successo, ed è anche per merito di un seguito che anche nella sua ultima galleria l’ha ricoperta di complimenti e di commenti positivi. Il motivo? Un look strepitoso e straripante. Provate un po’ a dare un’occhiata.

Giulia De Lellis incolla i fan allo schermo: foto pazzesche

In barca, in spiaggia o per una serata da regina della notte, la sostanza non cambia affatto. Gli ultimi scatti di Giulia De Lellis hanno mandato in delirio i followers in una community dai numeri altissimi. Il legame lavorativo con un famosissimo brand di intimo e costumi, di certo non l’unico che la vede da protagonista, si è trasformato in una serie di scatti in bikini in cui esplode fascino ed eleganza.

Poi arriva una galleria con molte istantanee, e il look scelto per la serata. L’abito non è solo cortissimo, ma anche molto scollato e brilla nella notte regalando scatti incredibili. Il resto lo fa il volto sensuale, la posa da diva, ed è subito boom di commenti anche da parte dei Vip che ammirano il vestito scelto e la bellezza della De Lellis.

In poche ore sul suo post arrivano circa 500 reazioni e lei risponde, si prende cura della community e interagisce alimentando il dibattito. Un fiume in piena quindi, con numeri da record che crescono sempre rendendola di fatto e soprattutto di diritto una delle regine sui social in Italia.