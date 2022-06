In attesa del sacrificio sul mercato, Inzaghi esulta: vicino il suo pupillo

A quanto pare, nelle prossime settimane, dovrebbe arrivare la cessione dolorosa per l’Inter che frutterà nelle casse della società un tesoretto importante da poter investire in questa sessione di calciomercato. Un big sicuro dirà addio al team

Questo lo sa bene il tecnico Simone Inzaghi che si appresta a salutare uno dei suoi punti fermi della squadra. Allo stesso tempo, però, si può consolare con l’arrivo di uno dei suoi pupilli. Uno dei calciatori che ha sempre stimato e che è pronto nuovamente ad allenare in vista della prossima stagione in nerazzurro. Pare non ci siano più dubbi: se parte il suo big ne arriverà un altro. Anche perché lo ha inserito nella lista dei desideri.

Inter, arriva la cessione dolorosa per il big di Inzaghi

Negli ultimi giorni si intensificano, sempre di più, le voci che vogliono uno dei big di Simone Inzaghi a lasciare la squadra nerazzurra in vista di questa sessione estiva che si potrebbe aprire proprio con i fuochi d’artificio. Il nome del calciatore è quello di Alessandro Bastoni. Il giovane difensore centrale nerazzurro è entrato nel mirino di parecchie big estere che hanno visto in lui il giusto calciatore per ripartire nei loro reparti difensivi. In particolar modo quelle della Premier League che lo hanno osservato con molta attenzione in questo periodo e ne sono rimaste davvero colpite. Si è parlato addirittura di una cessione tra i 50 e 60 milioni di euro per l’ex Atalanta. In questo momento il calciatore non sta per nulla ascoltando le voci di mercato visto che è impegnato con la sua nazionale in vista di questi impegni di Nations League, poi anche lui staccherà la spina e si godrà qualche settimana di relax. Chi non si ferma mai è appunto la dirigenza che sta cercando il possibile sostituto. L’idea e l’indizio numero uno arriva direttamente dal tecnico Inzaghi che ha lanciato la sua proposta: vuole il suo ex calciatore che desidera nuovamente allenare.

Inter, assalto ad Acerbi se parte Bastoni

Il nome è quello di Francesco Acerbi. Anche lui impegnato con l’Italia in questi giorni. La cosa certa è che il calciatore lascerà la Lazio, a prescindere dal suo contratto che non è in scadenza. Il rapporto con i tifosi non è per nulla positivo. In molti non lo vogliono più vedere a Roma e indossare la maglia biancoceleste. Il manager piacentino è pronto ad accoglierlo a braccia aperte alla Pinetina in vista della prossima stagione sportiva.