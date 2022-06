Giorgia Palmas, benvenuto al mese di giugno bollente: tacco vertignoso

Giorgia Palmas ha voluto dare il suo caloroso benvenuto al mese di giugno nella miglior maniera possibile. In che modo? Con una delle sue straordinarie foto che non potevamo assolutamente non condividere qui con voi. Spettacolo assicurato

Anche in questa occasione non ci ha minimamente deluso. In realtà ancora non possiamo crederci che abbia quaranta anni. Probabilmente ci deve essere sempre stato un errore sulla sua carta di identità visto che per lei il tempo sembra non essere mai passato. Proprio come quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione: non è mai cambiata. Anzi, con il passare del tempo è migliorata ogni giorno che passava. Guardare per credere FOTO

Giorgia Palmas semplicemente divina: scatto magnifico

In questi giorni si è sentito molto parlare di lei. Ovviamente per una cosa bellissima e che riguarda anche il suo compagno, Filippo Magnini. I due si sono finalmente sposati dopo anni di fidanzamento. I loro momenti più belli sono stati raccolti in una serie di foto che sono state pubblicare sul profilo ufficiale social di Instagram da entrambi. I due erano visibilmente emozionati (non potrebbe essere stato altrimenti) ed hanno trascorso una giornata indimenticabile. Nelle ultime ore l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha voluto aggiornare ulteriormente il suo canale con una nuova foto. Il tutto per dare il caloroso benvenuto al mese di giugno che si prospetta essere come il più caldo della storia. A dire il vero il suo look che a breve vi mostreremo è decisamente primaverile e merita di essere visto con molta attenzione. Tanto è vero che sta raccogliendo una quantità infinita di “cuoricini”. Frutto anche del fatto che è seguita da quasi 2 milioni di persone che non si vogliono perdere un solo attimo che la riguardi. Adesso, però, arriva la splendida notizia anche per voi: siamo arrivati al momento che tutti quanti stavate aspettando.

Giorgia Palmas, giugno bollente: il suo benvenuto è da sogno – FOTO

Ed ecco a voi la Palmas in tutto il suo splendore. Da dove vogliamo partire? Decisamente dal basso dove indossa dei tacchi aperti decisamente da far girare la testa. Vestito leggero e che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme. Fisico decisamente eccezionale senza alcun segno di imperfezione. Occhiali da sole e sguardo fisso e serio verso l’obiettivo della fotocamera: uno spettacolo per i nostri occhi che non potevano desiderare di meglio.