Jennifer Lopez, costume minuscolo e tacchi vertiginosi: è rovente

E’ stata una delle icone degli anni ’90. Nonostante siano passati più di 30 anni lo è ancora visto che la sua bellezza non tramonta mai. Ovviamente ci stiamo riferendo a Jennifer Lopez, sicuramente una delle donne più belle del mondo

Anche per JLo è arrivato il momento di pensare alle vacanze estive. Nonostante manchi ancora un bel po’ di tempo la cantante ha deciso di ammaliare tutti i suoi follower con una serie di scatti davvero niente male che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Specialmente il suo ultimo post che sta raccogliendo una quantità di “like” importantissima e che merita di essere vista con moltissima attenzione. Guardare per credere – FOTO

Jennifer Lopez sempre più divina: fisico statuario

Probabilmente ci deve essere un chiaro errore sulla sua carta di identità visto che di anni ne ha 52. E’ vero, anche se ne dimostra 30 in meno. Per lei il tempo sembra non essere mai passato. E’ incredibile come sia rimasta in forma dopo tutto questo tempo. Anzi, lo è ancora di più il fatto che giorno dopo giorni tendeva sempre a migliorarsi. E lo sta facendo ancora: possiamo dire con certezza che la nativa di New York (precisamente Castle Hill) è come una buona bottiglia di vino, a lungo andare migliora sempre di più. Anche sui social network l’attrice è molto attiva. Lo dimostrano il numero impressionante di immagini, video e ‘stories’ che pubblica al giorno. Si arriva a milioni di “like” anche per una sola foto. Non è affatto uno scherzo visto che il suo profilo è seguito dalla bellezza di 210 milioni di persone che attendono con ansia tutto quello che ha da pubblicare. In particolar modo quello che sta facendo discutere sui social (ovviamente in maniera positiva, ci mancherebbe altro) è il suo ultimo post semplicemente da urlo. Guardare per credere.

Jennifer Lopez, tacco vertiginoso e costume esplosivo: che schianto – FOTO

Non una, ma addirittura due foto per la nostra Jennifer che veramente merita tutti i complimenti di questo mondo. Come potete ben notare, direttamente dalla sua abitazione, sfoggia con un costume così mini che non riesce a contenere il suo importante lato ‘A’. Continuiamo a rimanere senza parole quando si parla di lei. Senza dimenticare affatto i suoi tacchi vertiginosi che fanno venire i migliori mal di testa a tutti i suoi fan. Gambe e fisico semplicemente da infarto.