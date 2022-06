Di ritorno dall’Isola Guendalina Tavassi continua ad ammaliare i followers: lato A strepitoso, community in delirio.

Per i bookmaker a avrebbe dovuto vincere lei, ma l’addio all’Isola, deciso a causa di motivi familiari, ha privato il programma di una protagonista assoluta.

Nonostante un carattere a volte spigoloso, Guendalina Tavassi ha stupito proprio tutti. Simpatica, genuina, sempre pronta ad affrontare le difficoltà e soprattutto molto sensuale. Queste sono state le caratteristiche messe in mostra, e il pubblico l’ha sostenuta quando ha affrontato il televoto non prendendo bene la decisione di abbandonare prima il programma.

Nelle dinamiche che si sono create durante il gioco, Guendalina, insieme al fratello Edoardo Tavassi, ha sempre espresso il suo pensiero senza troppo badare al pubblico da casa, e a conti fatti ha conquistato tutti.

Merito anche di un fisico esplosivo, di forme già note dopo il suo esordio al Grande Fratello che le ha dato seguito e notorietà. Poi altri programmi, e da poco un reality che a breve la vedrà anche brillante protagonista in studio. Intanto però lei mostra gli scatti dei suoi momenti di relax sui social, ed è subito boom di commenti.

Guendalina Tavassi, fascino esplosivo: community in delirio

Al Grande Fratello il suo fisico prorompente e il carattere deciso non erano passati inosservati. Quella presenza, genuina e gradita al pubblico, le ha dato notorietà, rendendola protagonista nei salotti tv, sui social e ora all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi e gli autori, a giudicare dal gradimento del pubblico, hanno scelto bene.

Anche il seguito social della Tavassi si è trasformato in un fattore importante in chiave di ascolti. Sono infatti più di un milione e 200mila i followers della showgirl, che di recente con una foto ha mandato in delirio la community. La serata in un locale infatti diventa piccante per una scollatura incontenibile.

Il primo piano non passa inosservato per i fan che sottolineano l’affetto per la Tavassi ma soprattutto la passione per una donna dalle forme generose e prorompenti, che dall’isola ai social arrivano dritte ai fan. Il risultato? Una foto con sorriso magnetico, décolleté da sogno e 100 commenti in pochi minuti. In attesa di rivederla in studio e scoprire quale sarà il look scelto per il suo ritorno nel programma.