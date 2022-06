Diletta Leotta, il laccio del costume non riesce a contenerla

Anche Diletta Leotta ci sta dando un assaggio di quelle che saranno le sue prossime vacanze estive. I suoi fan, ovviamente, non si perdono un suo suolo aggiornamento sull’account ufficiale Instagram

In questo momento si trova in Spagna, precisamente nella bellissima Palma de Maiorca, dove si sta concedendo qualche giorno di relax prima di tornare in Italia. Staccare la spina non può che fare bene, lo sa benissimo la nativa di Catania che fa vedere a tutti i suoi nuovi scatti che sicuramente passeranno alla storia. In particolar modo il costume che indossa è decisamente illegale: ovviamente nel senso buono della parola, ci mancherebbe.

Diletta Leotta, da Maiorca è tutto: spettacolo esagerato

Chi la segue e non si perde un solo aggiornamento sa benissimo che in questo momento si sta rilassando in Spagna. Proprio nelle ultime ore la giornalista di ‘Dazn‘ ha spiazzato completamente tutti i suoi follower con degli scatti che ci hanno mandato decisamente ko. Almeno a noi della redazione ha fatto questo effetto, stesso discorso per chi è un suo follower ed a breve anche voi che siete giunti in questo articolo per vedere il suo ultimo capolavoro. Ci teniamo a ribadire che ne varrà davvero la pena. In particolar modo, quello che ha colpito tutti quanti noi, è il suo costume che è a dir poco fantastico. Decisamente incontenibile quello che indossa. Quando si parla di lei siamo davvero su un altro pianeta. Se notate qualcosa nel suo lato ‘A’ assolutamente esplosivo non vi preoccupate che è del tutto normale. Anzi, se vi state chiedendo se è il caso o meno di zoomare la risposta è solamente una: assolutamente sì. Sappiamo benissimo che adesso abbiamo notevolmente alzato la vostra curiosità, vi confermiamo che adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo con ansia. Buona visione.

Diletta Leotta, costume in difficoltà: lato ‘A’ troppo esplosivo – FOTO

Ed ecco a voi la sua ultima opera d’arte. Una bellezza stratosferica su una roccia. Dopo aver effettuato un bel tutto è arrivato il momento di farsi scattare una foto da pubblicare direttamente sul suo canale. Inutile dire che l’immagine sta raccogliendo una quantità di “like” importante. Stesso discorso vale anche per i commenti. Il fisico è un qualcosa di spettacolare. Davvero non abbiamo parole per descrivere tutto il suo fantastico repertorio che merita solamente applausi. Un sorriso e via, in attesa di nuove avventure vi salutiamo con la ‘Dilettona’ nazionale pronta a ritornare in mare per un nuovo tuffo.