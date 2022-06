Soleil, il ritorno sull’Isola è subito seducente: spacco vertiginoso

Non si sta parlando d’altro se non del ritorno all’Isola dei Famosi da parte di Soleil Anastasia Sorge. Possiamo dire forte e chiaro che questo è stato il suo anno che non potrà mai dimenticare. Anche perché le emozioni non sono affatto finite

Da come avete ben potuto capire la nativa di Los Angeles, negli Stati Uniti D’America, si appresta a partecipare ad una nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Questa volta, però, è in buona compagnia visto che insieme a lei ci sarà una delle attrici conosciute nel nostro paese come Vera Gemma. Scopriamo insieme quale sarà il loro ruolo e non solo.

Soleil Sorge, il ritorno sull’Isola è già bollente

Un anno che non potrà dimenticare così facilmente Soleil Anastasia Sorge. La classe ’94 è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. Nonostante non sia riuscita a vincere il montepremi finale, è stata molto apprezzata dal pubblico italiano. Altri, invece, erano pronti a criticarla specialmente sui social network. Dichiarazioni che la stessa 27enne si è fatta scivolare dietro le spalle, specialmente per quanto riguarda il ‘triangolo amoroso’ che ha visto protagonista lei, Alex Belli e Delia Duran. Non è finita qui visto che, dopo pochissimi giorni, Barbara D’Urso l’ha voluta fortemente come opinionista in un altro reality come quello de ‘La Pupa e il Secchione’. Il suo ruolo era quello di essere la giudice, fare complimenti e criticare i partecipanti. Adesso, però, un’altra grandiosa novità. Insieme a Vera Gemma saranno le ‘Piratesse‘ dell’Isola dei Famosi. Le due sono arrivate già in Honduras. Il loro ruolo? Quello di creare due team così da proteggere i loro naufraghi favoriti e dare invece del filo da torcere a chi invece non è di loro gradimento. Proprio come ha voluto precisare l’azienda Mediaset sul proprio sito. Adesso, però, concentriamoci esclusivamente su quello che la 27enne ha pubblicato nelle ultime ore sui social.

Soleil, spacco incredibile: gambe da sogno – FOTO

Ed eccola qui in tutta la sua straordinaria bellezza. Continua a farci rimanere senza parole la strepitosa modella che continua a sorprendere i suoi follower. Uno scatto che non può passare assolutamente inosservato e merita di essere condiviso. Il suo vestito è a dir poco bollente: lo spacco è vertiginoso, la gamba è ben curata ed allenata. Da notare, infine, il suo sguardo e le trecce che fanno impazzire tutti.