Milan, Maldini lo rivuole in rossonero: ritorno clamoroso in vista

Clamoroso colpo di scena in casa Milan, ovviamente per quanto riguarda il calciomercato: il direttore tecnico del club, Paolo Maldini, sta cercando in tutti i modi di riportare a casa il calciatore che ha vestito in passato la maglia rossonera

Un qualcosa che i tifosi sicuramente non si aspettavano. Anche perché c’è stata l’approvazione da parte del tecnico Pioli a questa trattativa pronta a decollare nelle prossime settimane. Basti pensare che il suo nome è stato continuamente “chiacchierato” in questi giorni e lo stesso ha confermato di parlarne molto più avanti del suo futuro, magari dopo le vacanze estive quando scioglierà tutte le riserve del caso.

Milan, colpo di scena: si punta al grande ritorno dell’ex

Un possibile colpo di scena infiamma i tifosi rossoneri. La dirigenza sta studiando ad un clamoroso ritorno da parte del calciatore che in passato ha vestito la maglia del ‘Diavolo’. Con il passare del tempo le sue prestazioni sono notevolmente migliorate, tanto è vero che la dirigenza di via Aldo Rossi è pronta ad anticipare la concorrenza delle altre squadre che hanno messo gli occhi su di lui. Se ne sta parlando anche in maniera molto insistente. I supporters sono favorevoli a questo possibile colpo visto che si fidano ciecamente dell’uomo inquadrato in foto. Dopo la nomina da parte del nuovo proprietario Gerry Cardinale, la posizione di Paolo Maldini all’interno del club è sempre più sicura. Anche se manca comunque la firma sul rinnovo sia da parte sua che quella di Frederic Massara, in veste di direttore sportivo. Tutto questo arriverà nei prossimi giorni, adesso si punta solamente a come rinforzare la squadra perché il calciomercato è l’unica cosa che non va mai in vacanza.

Milan, Cristante è più che una idea: occhio anche all’altra big

Probabilmente nessuno forse si ricordava del fatto che il perno della nazionale italiana e della Roma, Bryan Cristante, è cresciuto nel vivaio della squadra dal 2009 al 2013. Segno anche il suo primo gol, alla sua seconda partita, tra l’altro alla sua futura ex squadra come l’Atalanta. E’ uno dei punti fermi dello scacchiere dei giallorossi di Mourinho, ma la sua posizione non è così sicura per la prossima stagione.

Tanto è vero che dal ritiro della nazionale ci ha tenuto a ribadire che parlerà di mercato solamente dopo la fine degli impegni in Nations League e soprattutto dopo le vacanze estive. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus che è pronta ad inserirsi in una eventuale trattativa.