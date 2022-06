Elisa De Panicis focosa, un costume così ‘mini’ non si era ancora visto

Semplicemente sensazionale: Elisa De Panicis travolge la community con tre scatti in costume. Il suo fascino è incredibile.

Elisa De Panicis continua a stupire sui social con scatti pazzeschi è una carriera in grande crescita.

Fin dai programmi in Spagna la splendida modella e influencer ha trovato riscontri positivi. Ha partecipato a diversi format televisivi di grande successo, ha lavorato come ballerina e poi ha deciso di tornare in Italia. La scelta è stata azzeccatissima e la presenza al Grande Fratello Vip in una delle recenti edizioni l’ha fatta conoscere a chi ancora non aveva notato la sua bellezza.

Volto sensuale, fisico impeccabile ma anche tanta intelligenza e un carattere forte l’hanno fatta apprezzare dal pubblico che si è fiondato sulla sua pagina Instagram. Poi quel bacio con Mila Suarez sul red carpet a Venezia che ha scatenato i fan e il gossip, e ancora una valanga di followers in un contenitore di immagini da restare a bocca aperta. Le ultime, in costume, hanno fatto battere il cuore dei fan, colpiti da un fascino travolgente e da immagini che si commentano da sole. La De Panicis posta infatti alcuni scatti in costume e incassa un boom di commenti per istantanee da sogno.

Elisa De Panicis è incantevole suo social: scatti da urlo

L’ultimo periodo è stato ricco di impegni per lei. Collaborazioni con importanti marchi, la presenza a Cannes sottolineata dagli scatti dei fotografi sul red carpet, i balli sfrenati per il singolo TikoTak. Tutte avventure vincenti per una donna che ha uno spiccato lato imprenditoriale, scandite da scatti in cui la De Panicis mostra spesso il suo fascino e regala anche foto provocanti.

Lo ha fatto di recente con la chitarra un perfetto stile da rocker, ma soprattutto con un costume che ha lasciato poco all’immaginazione. Il bikini è strettissimo ed esalta un fisico incredibilmente curato e perfetto da ogni punto di vista. I capelli al vento rendono le foto più potenti e lo sguardo sensuale cattura i commenti dei fans.

Sono quasi un milione e mezzo, ed è un numero che svela quanto i fans italiani ma anche spagnoli siano sempre in attesa di nuove foto e di novità per una modella e showgirl vulcanica. L’ultima è arrivata direttamente da una immagine, e prenderà forma a metà giugno. Si tratta di un album musicale e si chiamerà Afrodite. Un altro progetto per una donna che non smette mai di stupire e che è sempre pronta a svelare novità alla sua vastissima community.