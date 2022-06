L’Inter apre alla trattativa: l’attaccante pronto a lasciare i nerazzurri per approdare in un club di Serie A.

Tante idee, pochi affari concreti al momento. L’Inter si guarda intorno, bloccata forse anche dalle voci su un possibile desiderio di Lukaku. Il belga vuole tornare, e un investimento così importante frena le altre trattative.

Marotta sta provando a capire come terrore i fondi senza snaturare la squadra, e soprattutto valuta la possibilità di inserire in rosa Asllani e Bremer. Sono questi i primi tre obiettivi in lista, ma puntare su Lukaku vuol dire inevitabilmente rinunciare ad altri affari, o comunque vendere qualche elemento importante per sostenere le spese.

Si è fatto il nome di De Vrij, poi quello di Bastoni, per i tifosi vero incedibile, ma la cessione potrebbe concretizzarsi in attacco. Pare infatti che l’Inter stia valutando la possibilità di vedere l’attaccante per fare spazio in rosa e alimentare il budget da investire in estate. A farsi avanti è un club di Serie A, deciso a chiudere un affare di grande livello.

Inter, non solo Vidal e Sanchez: prende forma la cessione del bomber

La richiesta sarebbe già arrivata allo staff del calciatore e all’Inter, decisa ad aprire le porte e a trattare. Pare infatti che la proposta potrebbe essere giusta, e nei prossimi giorni potrebbe trasformarsi in un affare concreto.

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Pinamonti, e sarebbe decisa a valutare anche un investimento per avere in rosa un bomber di grande affidabilità. L’ultima stagione è stata quella della consacrazione per un centravanti che per italiano sarebbe perfetto. Sa fare reparto da solo, segna con regolarità ed è il terminale offensivo adatto ad un 4-3-3 come quello proposto dal tecnico viola.

L’Inter riflette e potrebbe dettare le condizioni. Pare infatti che i nerazzurri potrebbero accettare un prestito con diritto di riscatto, rimandando la spesa della Fiorentina alla prossima stagione ma provando in qualche modo ad avere il controllo sul cartellino del calciatore. Alla Fiorentina la soluzione potrebbe tornare utile, e di certo con Cabral che non ha dato ancora garanzie, e Piatek che potrebbe non essere riscattato, Pinamonti potrebbe diventare il centravanti titolare in una squadra che lavora per gli attaccanti ed esalta il lavoro dei bomber.