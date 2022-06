Eva Padlock, perizoma bollente e mini intimo: tutto in vista

Eva Padlock non lascia scampo ai propri fan. La modella spagnola ha pubblicato un nuovo set fotografico su Instagram. Le foto hanno lasciato senza fiato i fan che hanno mancato di condividere cosa ne pensano del post della Padlock nell’apposita sezione commenti. Numerosi anche i like.

Sui circuiti automobilistici utilizzati per le gare dei motorsport è facile imbattersi in alcune curve. Quando c’è Eva Padlock è possibile traverne qualcuna in più. La modella spagnola è una delle ombrelline maggiormente note e, soprattutto, una delle modelle più seguite sui social. Su Instagram la Padlock è nota per pubblicare delle foto molto particolari che tendono, spesso, a sfidare anche la censura del noto social. I post non passano inosservati ai fan che non perdono tempo a commentare.

La super modella che ammalia il Mondo

Nata il 13 Maggio 1984, Eva Padlock riesce, in un modo o nell’altro, a far parlare di sè. La modella spagnola è una delle più seguite al mondo. Questo, di certo, è legato al suo passato da ombrellina. Infatti, è stata presente sui circuiti che ospitano i gran premi del Motomondiale e della Superbike. Tra le passioni della Padlock, comunque, non c’è solo il motorsport, ma anche l’Italia. La spagnola, infatti, apprezza molto il “bel Paese” tanto da essere legata sentimentalmente proprio con un italiano. Il consorte ha trasmesso alla Padlock la passione per il calcio ed in particolare per la Juventus.

Eva Padlock, l’intimo è quasi invisibile: curve pericolose su Instagram

Sono oltre 1,9 milioni i followers che seguono Eva Padlock su Instagram. Un numero non proprio piccolo e inosservabile, come sono inosservabili i post che la modella spagnola è solita pubblicare sul noto social. L’ombrellina ha la capacità, infatti, di attirare a sè le attenzioni dei fan attraverso la pubblicazione di foto e video che mettono in evidenza le sue generose forme. Il suo corpo giunonico, infatti, è spesso protagonista delle foto originali postate dalla modella spagnola. I post riescono a strappare una marea di consensi. Sono, infatti, molto numerosi i “mi piace” sotto ai post, così come i commenti nei quali è possibile notare un elevato numero di complimenti rivolti alla Padlock. Nell’ultimo post pubblicato, la spagnola è protagonista di un set fotografico. Il “carosello” è composto da tre foto. Nelle tre immagini, la modella indossa un completino intimo quasi trasparente. La lingerie mette in evidenza non solo il suo fisico scultoreo, ma anche le sue forme giunoniche.