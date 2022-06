Federica Nargi sfoggia un costume davvero mini: forme scottanti

Volto ammaliante, forme pazzesche e uno scatto da sogno: Federica Nargi fa impazzire i fan e raggiunge un traguardo incredibile.

Giorni a ritmo di musica per Federica Nargi. Dalla sua pagina Instagram ha regalato infatti gli scatti direttamente dal concerto di Ligabue, in cui si è divertita postando anche le foto con il cantante.

Con lei c’era anche l’inseparabile Alessandro Matri, che con la modella, conduttrice e showgirl condivide da anni una lunga storia d’amore. I due sono fra i personaggi famosi più apprezzati per la loro bellezza e per i successi che fra tv e mondo dello sport hanno regalato ai loro fan. La Nargi infatti continua a postare scatti incredibili sui social. Dai suoi continui lavori con famosissimi brand di moda fino ai momenti di relax.

Complici i giorni di sole che stanno regalando un primo assaggio d’estate in Italia, e in occasione della promozione di un noto marchio di intimo e costumi, la Nargi ha concesso ai fan una istantanea che è stata presa d’assalto. L’ennesimo “regalo” per la community e per festeggiare un traguardo incredibile sui social network.

Federica Nargi: numeri da vera star

Non ci sono più dubbi. Fin dai suoi esordi Federica Nargi ha conquistato tutti. Dal mondo della moda a quello della tv ma soprattutto l’esigente pubblico italiano, pronto sempre a testimoniarle affetto e un seguito pazzesco. Lo riaffermano anche i numeri della sua pagina Instagram con un incredibile traguardo. La Nargi ha infatti sfondato il muro dei 4 milioni di followers, e già questo basta al mondo della moda per affidarle campagne che sono inevitabilmente viste da molte persone.

Se alle cifre si aggiunge la straordinaria bellezza della Nargi il boom è garantito. Fisico da modella, volto attraente e sensuale, un fascino mediterraneo e una eleganza naturale che le ha dato modo di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Lei ci è riuscita fra tanti lavori e soprattutto la naturalezza con cui conquista il suo pubblico. Come in occasione dell’ultimo scatto in costume. Il bikini coloratissimo sfoggiato in una galleria nel verde e fra gli alberi rende gli scatti magnetici. Un fisico da vera star e un sorriso travolgente fanno il resto e l’esplosione di gioia e complimenti nei commenti è garantita. Sono circa 500 le reazioni in poche ore, ed è un dato incredibile per una delle donne più seguite e amate dal pubblico italiano e anche all’estero.