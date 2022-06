Maldini e Massara possono iniziare le operazioni per dar vita ad un altro progetto vincente: c’è un primo addio in casa rossonera.

La paura è passata, e in qualche modo si è trasformata in un altro passo in avanti per costruire un grande Milan da affidare a Pioli.

Dopo gli annunci di Maldini sul mancato rinnovo, il passaggio a Redbird potrebbe segnare una tappa fondamentale nella lunga e gloriosa storia rossonera. L’obiettivo è chiaro, e parte tutto da un secondo step che Maldini e Massara avevano ampiamente programmato. Il primo passaggio era reperire sul mercato giovani interessanti ed elementi da lanciare. Il tutto si è trasformato in innesti eccellenti, da Maignan a Tonali, Leao, Tomori e ancora Kalulu, con evidenti risultati.

La squadra però ora ha bisogno di elementi esperti, di campioni per essere più chiari, in grado fin da subito di competere per il bis in campionato e di alimentare le ambizioni europee. In attesa di chiudere i primi colpi però, c’è da fare spazio in rosa, e in tal senso arriva la prima cessione. Il calciatore non ha del tutto convinto, ha già una proposta interessante e troverà un allenatore che conosce bene.

Milan, arriva la prima cessione: è fatta

I primi due tasselli per Maldini saranno un difensore centrale e un centrocampista di grande livello. L’addio di Frank Kessié impone di accelerare per trovare il sostituto, individuato in Renato Sanches. Per arrivare al portoghese servirà uno sforzo, e i rossoneri vogliono liberare spazio salariale per non arretrare nuovamente in una trattativa riaperta dopo lo stop.

Ecco quindi che il primo a fare le valige sarà Bakayoko. I rossoneri lo hanno fortemente voluto, ma la fra la stagione esaltante di Bennacer e Tonali, l’affidabilità di Krunic e qualche infortunio di troppo, il centrocampista non è riuscito a ricavare lo spazio che avrebbe voluto nello scacchiere di Pioli.

Su di lui c’è già stato un affondo netto e deciso, e la prossima destinazione potrebbe regalargli una avventura con un tecnico che conosce già bene. Pare infatti che Gennaro Gattuso lo abbia chiesto al Valencia, e il club sarebbe prontissimo ad accelerare per chiudere l’affare. Il Milan avrebbe di fatto dato il suo ok definitivo, e il ritorno al Chelsea di Bakayoko sarebbe una tappa intermedia prima di approdare alla corte di un allenatore pronto a cambiare il volto degli spagnoli.