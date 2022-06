Laura Cremaschi, minigonna quasi inesistente: zoom piccante

Anche in questa occasione non ci ha deluso. In realtà non lo ha mai fatto, stesso discorso vale anche per le sue colleghe che ci tengono ad accontentare i loro follower con degli scatti a dir poco entusiasmanti. Guardare per credere

Ovviamente ci stiamo riferendo a Laura Cremaschi, una delle protagoniste indiscusse del programma ‘Avanti un Altro’ condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Nella serata di domenica, però, è andata in onda una puntata speciale del quiz televisivo che appassiona tantissimi italiani che oramai hanno annullato tutti i loro impegni per seguire la trasmissione. Il motivo, a quanto pare, è molto noto e facilmente intuibile.

Laura Cremaschi, bellezza mozzafiato

Come riportato in precedenza in molti hanno deciso di annullare i loro impegni nell’ultima domenica, ovvero quella del 5 giugno. Il motivo è ben noto visto che su Canale 5 va in scena la puntata speciale di ‘Avanti un Altro anche di sera‘. I protagonisti sono sempre gli stessi, quello che cambia è il pubblico. Ovviamente in molti lo fanno solamente per vedere all’opera le regine indiscusse della trasmissione. Tra queste spunta proprio lei, Laura Cremaschi. Anche in questa occasione la nativa di Bergamo non ha deluso assolutamente le aspettative ed ha incantato i telespettatori con il suo look affascinante. La sua presenza non poteva assolutamente passare inosservata, tanto è vero che ci ha tenuto particolarmente ad evidenziare i suoi vestiti racchiudendo il tutto con degli scatti che sono stati immediatamente postati sul suo canale ufficiale Instagram. Inutile dire che le foto pubblicate stanno raccogliendo un successo mai visto. Una pioggia di “like” infinita. Numeri impressionanti che, con il passare delle ore, stanno aumentando ora dopo ora. Il contenuto è decisamente incredibile. Se non ci credete allora vi sfidiamo a vedere il tutto e rimarrete senza parole ed anche a bocca aperta.

Laura Cremaschi, minigonna illegale: zoom inevitabile – FOTO

Un look che definire mozzafiato è assolutamente troppo poco. La 35enne spiazza, nuovamente, il social network Instagram con una immagine che racconta tutto. Il vestito è decisamente troppo corto, una gioia per gli occhi per i suoi fan che non stavano aspettando altro che un post dove poter lasciare il proprio “cuoricino”. Se vi state chiedendo se fosse il caso di attivare lo zoom la risposta è una sola: assolutamente sì. Sempre più incantevole la ‘Regina del Web’ che infiamma il programma.