Erjona Sulejmani, uscita dalla piscina bollente: costume microscopico

Erjona Sulejmani continua il suo giro estivo nei migliori posti europei. Se fino a qualche giorno fa l’avevate vista in Grecia, successivamente è stato il turno della Spagna. Dopo pochissime ore, però, la ritroviamo in un altro posto infuocato

Ovviamente è coerente ed ha deciso di fare il suo viaggio anche nella penisola iberica. Questa volta stiamo parlando del Portogallo. Anche nella patria di Cristiano Ronaldo la bellissima modella e imprenditrice ha voluto portare tutta la sua straordinaria bellezza. Tanto è vero che i risultati che vedrete a breve sono a dir poco eccezionale ed hanno catturato l’attenzione dei suoi follower che sono rimasti decisamente a bocca aperta – FOTO

Erjona Sulejmani, bellezza infinita: corpo perfetto

Quando viene fuori il suo nome non ci resta che pensare solamente ad una cosa: la perfezione. Perché tutto questo racchiude Erjona Sulejmani. Ogni volta che vediamo un suo nuovo post restiamo completamente senza parole. Non sono le solite frase fatte che vengono dette per fare colpo o altro, ma è veramente così. In questi giorni siamo rimasti decisamente attenti, tanto da rimanere sul suo account ufficiale per molto tempo in attesa di novità che, alla fine, ci sono state eccome. Il suo lungo tour estivo è iniziato in Spagna tra i bellissimi hotel che ci sono a Mykonos. Poi è stata la volta della Spagna dove ha portato la sua straordinaria bellezza ad Ibiza. Infine è la volta del Portogallo. Anche se quello che cattura maggiormente sono gli scatti in cui si esibisce e che ci lascia di stucco. A partire dal suo fisico e dal costume che non riesce a contenere le sue straordinarie forme che meritano di essere visti con molta e particolare attenzione. Adesso è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando: andiamo a vedere l’ultimo capolavoro postato dall’ex compagna del calciatore Blerim Dzemaili.

Erjona Sulejmani, costume incontenibile: che forme spettacolari – FOTO

Il verde fa da cornice, stesso discorso per la piscina, ma la cosa che colpisce maggiormente non può che essere lei. La bellissima 33enne che riesce a far emozionare il cuore di tutti i suoi follower con queste foto che ti fanno rimanere di stucco.

Il suo corpo è ai limiti della perfezione. Anzi, lo ha superato abbondantemente. Il lato ‘A’ è decisamente incontenibile e merita di essere messo in primo piano. Semplicemente perfetta, noi abbiamo finito tutti gli aggettivi per descriverla.