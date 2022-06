Raffaella Fico, allenamento rovente: lato B in primo piano

Raffaella Fico, atto secondo: anche in questa occasione la showgirl televisiva italiana ha fatto vedere a tutti i suoi follower i suoi strepitosi risultati ottenuti in palestra fino a questo momento. A dir poco impeccabili e straordinari

Se l’ultima volta l’abbiamo vista in compagnia del suo personal trainer che le ha fatto fare un circuito in cui allenava tutti i muscoli del corpo, questa volta la vediamo alle prese con un macchinario che rinforza e soda le sue gambe. In particolar modo, ci tiene a precisare, che il suo lato ‘B’ non è assolutamente genetica ma frutto di tanti allenamenti (ed anche un ringraziamento a Madre Natura come ha voluto sottolineare). Guardare per credere VIDEO

Raffaella Fico, allenamento bollente: che lato ‘B’

Ci risiamo. Sia chiaro, non è affatto una frase che rappresenta una “scocciatura” o altro. Anzi, tutt’altro. Un nuovo ed entusiasmante post pubblicato da Raffaella Fico. In molti la conoscono per essere stata la compagna di Mario Balotelli. Dal frutto del loro amore è nata anche la piccola Pia. Il rapporto tra i due, però, non è più come quello di prima tanto è vero che hanno preso strade diverse. Anche se, per conoscerla e guardarla la prima volta dobbiamo tornare indietro di un bel po’ di anni, quando ha partecipato all’edizione del ‘Grande Fratello’. In quella occasione si è fatta apprezzare dal pubblico ed anche dai concorrenti della casa più spiata d’Italia che le facevano una corte spietata. Lei, però, ha dato un bel “due di picche” a tutti. Non contenta, però, ha voluto fare una seconda esperienza a Cinecittà, partecipando all’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini. Nonostante la sua partecipazione sia durata troppo poco, non sono mancati attimi in cui la bella napoletana ha fatto parlare di sé litigando con alcuni dei suoi coinquilini. Adesso, però, siamo qui per parlare d’altro e dei suoi allenamenti che effettua a Casalnuovo, nella palestra ‘Imperial Fitness’ dove viene seguita da un personal trainer di fiducia.

Raffaella Fico, allenamento intenso e bollente: che spettacolo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaele Grimaldi (@raph_imp_)

Anche in questa occasione le parole non servono affatto. Uno spettacolo della natura quello fornito dalla nostra Raffaella Fico che fa vedere i suoi ottimi risultati ottenuti in palestra in vista di questa estate che si preannuncia più che bollente. Impegnata nel macchinario che mette in evidenza il suo lato ‘B’ ed i glutei. “E’ tutta madre Natura e tanto fitness“. Didascalia che si conclude con un bacio verso tutti i suoi follower.