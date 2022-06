Giorgia Palmas, spacco esagerato e che tacchi: Milano ai suoi piedi

Giorgia Palmas regala uno scatto da sogno ai suoi fan. Il post, pubblicato su Instagram, ha fatto, fin da subito scatenare i followers dell’ex velina che hanno preso d’assalto il tasso “like” ma anche la sezione commenti. Sono infatti molto numerosi i messaggi che hanno lasciato gli utenti.

Giorgia Palmas è una dell’ex veline che i telespettatori storici di “Striscia la Notizia” ricordano con grande affetto. La sarda, classe 1982, ha avuto una carriera molto importante dopo la parantesi del TG satirico. Infatti, ha preso parte a diversi programmi televisivi. Negli ultimi tempi risulta molto attiva su Instagram. Il noto social accoglie sempre più spesso gli scatti che vedono Giorgia Palmas come assoluta protagonista.

Il matrimonio bis con Filippo Magnini

Ultimamente il profilo Instagram di Giorgia Palmas è stato ricco delle foto tratte dal suo matrimonio. Lo scorso 12 Maggio, infatti, l’ex velina è convolata a nozze con Filippo Magnini. Quello con l’ex nuotatore è un matrimonio bis. Una cerimonia che ha seguito di 365 giorni quella che è stata celebrata nel 2021. Infatti, lo scorso anno, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati, ma hanno pronunciato il proprio “si” secondo il rito civile. La coppia, però, ha voluto coronare il proprio sogno d’amore anche in Chiesa. La cerimonia è avvenuta in grande stile. La decadenza di tutte le restrizioni legate al Covid, ha consentito alla coppia, di poter festeggiare con tanti amici e parenti. Qualcosa di totalmente differente rispetto ad un anno fa. Il matrimonio è stato un vero e proprio successo e ha avuto ampio spazio sulle pagine dei giornali che si occupano di gossip.

Giorgia Palmas, lo spacco accende Instagram: boom di commenti sotto al post

Giorgia Palmas è molto seguita su Instagram. L’ex velina è molto attiva sulla nota piattaforma social. Ogni giorno, infatti, è possibile notare qualche storia e nuovi post sul feed. Per questo motivo il profilo dell’ex velina è molto seguita sul noto social. Sono diversi i followers che hanno posto il follow all’account superano il milione. Per l’esattezza, il seguito della Palmas si aggira intorno ai 1,8 milioni. Un numero cresciuto e non poco nel corso delle scorse settimane. Nel post pubblicato qualche ora fa è possibile notare la Palmas tra le strade di Milano. L’ex velina indossa un abito lungo di colore verde con delle bande verticali bianche. L’abito presenta un lungo spacco che mette in evidenza le scarpe e, soprattutto le gambe della Palmas. Il post è stato raggiunto da tantissimi commenti.