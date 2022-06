Inter, non solo Lukaku: il colpo dal Chelsea è doppio

Inter, il nome che circola per l’attacco è quello di Romelu Lukaku. Per il centravanti belga si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo una stagione assolutamente da dimenticare con la casacca del Chelsea

Il terzo ritorno del calciatore con i ‘Blues’ è stato assolutamente uno dei peggiori nella sua carriera calcistica. Un qualcosa che non si sarebbe mai immaginato. A quanto pare, però, potrebbe anche non trattarsi dell’unico colpo che la squadra sta programmando in vista dell’inizio del nuovo campionato. Un altro elemento della squadra inglese è pronto ad abbracciare il progetto del club di Steven Zhang: i tifosi già sognano il suo arrivo.

Inter, non solo Lukaku: altro arrivo dal Chelsea

A dir la verità si tratta più di una idea. Che Romelu Lukaku abbia reso più nell’Inter che in tutte le squadre in cui ha militato non è assolutamente un mistero. Anzi, lo dimostrano i numeri e le reti segnate dal classe ’93. Un attaccante che l’allora ex allenatore Antonio Conte ha voluto a tutti i costi per il suo gioco. I risultati, alla fine, gli hanno dato ragione visto che lo scorso anno è arrivata la vittoria dello scudetto. Poi l’addio di entrambi. Negli ultimi giorni, però, si è parlato di un possibile interessamento da parte del manager italiano che abbraccerebbe volentieri il suo “pupillo” al Tottenham, magari con Harry Kane dove potrebbero formare una delle coppie più forti al mondo. Per il momento si tratta solamente di voi visto che il belga, come ha dimostrato e fatto capire alcuni mesi fa, tornerebbe volentieri in Serie A. Se potesse anche a piedi per ritornare all’Inter. Proprio la ‘Beneamata’, però, sta pensando non uno ma ad un doppio colpo dal Chelsea. Difficile, ma per nulla impossibile visto che il calciatore in questione si adatterebbe molto volentieri agli schemi di Inzaghi.

Inter, oltre Lukaku c’è Loftus-Cheek

Il nome in questione è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il motivo è molto chiaro: la prossima stagione il centrocampo nerazzurro verrà completamente rivoluzionato. Quasi fatta per la cessione di Vidal (Flamengo) e quello molto probabile di Gagliardini. In questo caso ci sarebbero due spazi vuoti tra le fila dei nerazzurri che potrebbero essere colmati proprio con l’arrivo da parte dell’inglese.

Un calciatore che è sempre piaciuto anche a Maurizio Sarri: l’allenatore della Lazio, quando lo ha avuto proprio al Chelsea, lo utilizzava molto spesso visto che poteva giocare in più ruoli nella linea mediana. Un’ottima soluzione per il manager piacentino che è pronto a chiedere alla dirigenza di avviare una trattativa.