Irina Shayk, pantalone tirato giù e lato B in bella vista

Irina Shayk è una delle donne più belle e famose al mondo: una vera e propria star che incanta con scatti pazzeschi. L’ultimo lascia il mondo dei social a bocca aperta.

Un successo planetario, per una donna che è ammirata in ogni angolo del mondo e non smette di stupire. Irina Shayk, figlia di un’insegnante di musica russa e di un minatore di carbone, ha iniziato fin da giovane a seguire le orme della mamma suonando il pianoforte.

In adolescenza studia marketing, viene notata da una agenzia e vince il suo primo concorso. È l’inizio di una carriera travolgente, che l’ha resa una delle donne più famose e amate al mondo. Inizia a comparire sulle copertine dei più famosi giornali di moda, poi lavora per Paciotti, Lacoste, Cavalli, Morellato. I premi si moltiplicano, le chiamate sono tantissime e la modella diventa una delle protagoniste della scena mondiale.

La storia d’amore con Cristiano Ronaldo fa il giro di tutti i rotocalchi mondiali, la rende ancora più famosa e per certi versi iconica, e con Cr7 appare su Vogue. Dopo la fine dell’amore nasce una storia con Bradley Cooper, e Irina Sherlock diventa mamma. Intento la sua notorietà non conosce soste. Merito di un fascino clamoroso, e per certi versi del tutto unico.

Irina Shayk, scatti da sogno: social in delirio

La modella è di diritto una delle donne più belle e ricercate al mondo. Fra storie d’amore raccontate in lungo e in largo e collaborazioni con i top brand a livello globale, la sua fama è incredibile. Inevitabile anche un boom social con numeri da restare a bocca aperta. Sono 18,5 milioni i followers che restano costantemente abbagliati dal suo fascino e intrigati da scatti unici. Capelli scuri, occhi chiari, un volto magnetico e per certi versi misterioso oltre ad un fisico statuario.

Irina, alta circa un metro e 80 e con un fisico perfetto, stupisce sempre. Come in occasione dell’ultimo scatto, per una collaborazione con Jean Paul Gaultier. La modella russa abbassa il jeans e mostra qualcosa di troppo in una galleria di scatti che come spesso accade si trasforma in un boom di commenti.

Basta sfogliare la pagina Instagram, che fra più di mille post, e video dei suoi lavori e dei momenti di relax in ogni angolo del mondo, dà il senso di quanto la modella sia una delle protagoniste assolute nel campo della moda e soprattutto una bellezza incantevole. Una donna curatissima, capace non solo di far perdere la testa a personaggi famosi, ma più in generale agli uomini di tutto il mondo.