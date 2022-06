Madalina Ghenea in reggiseno di pizzo e basta: spettacolo bollente

Madalina Ghenea sorprende, ancora una volta, tutti i suoi follower con un look decisamente strabiliante. Tanto è vero che i fan non sanno più dove guardare visto che il suo ultimo post contiene più di una immagine

Noi della redazione abbiamo deciso di farvene vedere solamente una. Ci dovete credere: è stato molto complicato quale scegliere visto che erano una più bella dell’altra. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” che sta continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Uno sguardo che non può passare assolutamente inosservato e merita assolutamente l’amore che i suoi fan le stanno trasmettendo. Guardare per credere.

Madalina Ghenea, una gioia per gli occhi: spettacolare

Uno spettacolo della natura, non potrebbe essere altrimenti. La modella Madalina Ghenea incanta, nuovamente, il suo account ufficiale Instagram con una serie di scatti che fanno venire i miglior mal di testa a tutti coloro che la seguono. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermarvi che questa volta ha superato ogni limite. Il che è solamente una cosa positiva, ci mancherebbe altro. Davvero restiamo senza parole quando si parla di lei. Da quando l’abbiamo vista in televisione la nostra vita è completamente cambiata. Ricordate in che occasione? Ovviamente ci stiamo riferendo ad una pubblicità di una nota marca di telefoni che vedeva protagonisti i due attori Raoul Bova e Teresa Mannino. Quando sbucava lei tutto si fermava: il nostro cuore, i nostri pensieri ed altro. Davvero non riuscivamo a pensare ad altro se non a lei che, come a distanza di anni, riesce sempre a sorprenderci e a stupirci. Soprattutto in questa ultima occasione dove fa vedere la sua infinita bellezza. Se non ci credete allora vi sfidiamo: mettetevi comodi e osservate il suo ultimo capolavoro che definire solamente “spettacolare” è del tutto riduttivo.

Madalina Ghenea, decisamente incantevole: l’occhio cade proprio lì – FOTO

Se vi stavate chiedendo come sia, di primo mattino, la strepitosa modella di orini rumene eccovi accontentati. In questo scatto la vediamo in intimo, una gioia per i nostri occhi. Senza parlare delle sue labbra carnose e quello sguardo sempre più sexy, proprio come quando l’abbiamo visto per la prima volta sul piccolo schermo. I follower sono assolutamente estasiati per via di questo regalo che la 34enne ha fatto a tutti quanti noi.