Non solo Pogba, altro super colpo in dirittura d’arrivo: Juve scatenata

La Juve lavora su Pogba ma ha intavolato una trattativa parallela con un altro club: si mira al doppio colpo.

Il mercato, si sa, è fatto di sondaggi, colpi, rinunce, ma soprattutto di attese e di valutazioni. Lo sa bene la Juve, che attende due sì da Pogba e Di Maria ma deve necessariamente concentrarsi su altre piste.

I sondaggi sono già tanti, i ruoli scoperti pure, e questo momento diventa fondamentale per capire quali sono gli obiettivi da centrare a tutti i costi e quelli per i quali Allegri può tirare una linea, rimandandoli di fatto al futuro. In tal senso sembra necessaria una vera e propria rivoluzione sulle corsie esterne, non solo in fase offensiva, ma anche nel pacchetto arretrato. Il rinnovo di De Sciglio e la certezza Danilo sono buoni punti di partenza, ma in un 4-3-3 che potrebbe essere il nuovo modulo, Cuadrado sarà di sicuro usato in fase avanzata, mentre dall’altro lato Alex Sandro e Pellegrini non sono più considerati indispensabili.

Da queste valutazioni nasce l’esigenza di rimodellare la difesa nei pacchetto degli esterni bassi, e di fatto un innesto sembra necessario. Forse due, perché la Juve intende capire se il doppio colpo con un club è possibile, e soprattutto a quali condizioni.

Juve, colpo doppio in difesa: sondaggi avanzati

La necessità di arrivare prima di tutti spinge la Juve ad accelerare sul mercato per evitare aste. Ecco perché i sondaggi sono stati già avviati, e con l’Udinese sono partiti i colloqui per capire se ci sia o meno spazio di trattativa. La Juve vorrebbe a tutti i costi Udogie, 19enne esterno basso che nella prima stagione ha messo insieme 5 reti e 3 assist giocando con continuità.

La concorrenza dell’Inter impone una spinta maggiore ai colloqui, ma nel discorso intavolato dai bianconeri con il club friulano non c’è solo il talento già messo nel mirino da Mancini. Pare infatti che nelle discussioni possa rientrare di fatto anche Molina. Entrambi gli esterni fanno della corsa e della duttilità le loro armi migliori, e Allegri avrebbe quindi la possibilità di variare tattica passando dalla difesa a 4 a quella a 3, come spesso ha fatto nell’ultima stagione.

L’ostacolo sono le valutazioni. Per Udogie si parla di 20 milioni, e cifre simili potrebbero essere chieste per Molina, forse qualcosa in più. Ecco quindi che le eventuali contropartite tecniche potrebbero essere una chiave, ma un dato sembra ormai certo.

Ai bianconeri piacciono entrambi, e l’assalto potrebbe partire a breve con una società seria che non ama le trattative lunghe e fa il proprio prezzo. Prendere o lasciare quindi, alle condizioni di una società che non ama trattenere i calciatori pronti a decollare in grandi club ma vuole la giusta ricompensa per la lungimiranza e la bravura in sede di mercato.