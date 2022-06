Elodie, nuovo singolo presentato in… perizoma: ‘Tribale’ bollente

Elodie continua a sorprendere nuovamente tutti i suoi follower di Instagram e lo fa nel migliore dei modi. Non vi preoccupate perché il titolo non è assolutamente ingannevole: il singolo è stato presentato esclusivamente in perizoma

No, non è affatto uno scherzo, ma è tutto vero. In realtà anche noi della redazione siamo rimasti completamente senza parole e decisamente spiazzati dopo questa sua ennesima trovata che ci ha riempito decisamente il cuore di gioia. Non ce lo aspettavamo affatto, così come chi la segue costantemente e non si perde un suo solo aggiornamento. Ancora un altro po’ di pazienza e potrete vedere a breve il suo ultimo capolavoro in grande stile FOTO

Elodie, lo stile è sempre quello: in perizoma è top

Ci teniamo a precisare che in questa occasione non vedrete affatto il suo viso, se non in questa foto in evidenza. E’ pur sempre un bellissimo spettacolo, non abbiamo alcun tipo di dubbio, ma quello che vedrete a breve è decisamente qualcosa di più. Se pensavate di aver visto tutto da parte sua vi sbagliavate di grosso. Stesso discorso se pensavate che una come lei potesse fermarsi solamente ai suoi look decisamente bollenti ed altro. Niente di tutto questo perché possiamo sicuramente affermare che in questa occasione si è decisamente superata. Prima ad ora un nuovo singolo non era mai stato annunciato in questo modo, ma visto che stiamo parlando di Elodie non esistono sorprese. Ancora una eccezionale conferma da parte sua. Abbiamo decisamente finito gli aggettivi per poter descrivere il suo essere donna. Davvero continuiamo a rimanere senza parole. Basti pensare che questa sua “trovata” è stata apprezzata da un bel po’ di persone che la seguono sui social, in particolar modo i suoi amici e colleghi vip che non hanno potuto fare altro che lasciare un bel “like” e commento. Adesso siamo giunti al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Pronti per vedere il suo perizoma?

Elodie, la nuova trovata fa impazzire i suoi fan – FOTO

Ed ecco a voi il titolo della sua nuova canzone che ha preso il nome di ‘Tribale‘. Sicuramente sarà un altro grandissimo successo come ‘Bagno a mezzanotte’, basti pensare che ancora ci dobbiamo riprendere da quella videoclip che ci ha mandato decisamente fuori di testa. Ovviamente, in questo caso, l’occhio non può che non cadere lì sul quel perizoma decisamente bollente e che sta mandando in tilt il social network Instagram.