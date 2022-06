Galliani scatenato: porta al Monza il suo grande pupillo

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è letteralmente scatenato. Ha ottenuto dal presidente del club, Silvio Berlusconi, il ‘via libera’ per darsi da fare in vista della prossima sessione del calciomercato estivo

I brianzoli si candidano ad essere i protagonisti assoluti di questo mercato. Per il loro primo anno in Serie A stanno costruendo una grandissima squadra. Per il momento è vero che si tratta solamente di nomi, ma le trattative sono ben che cominciate. La volontà della dirigenza è quella di rimanere nella massima serie per sempre. Altro che comparsa, le ambizioni del ‘Cavaliere’ sono proprio come quelle quando era il numero uno del Milan.

Monza, altro che ‘Cenerentola’: brianzoli puntano in grande

Che il Monza abbia deciso di fare sul serio lo si sta capendo già dai primi obiettivi di mercato che stanno circolando in questi giorni. La volontà del club è quella di fare una grandissima squadra che non faccia la comparsa, ma che sia una delle protagoniste indiscusse del prossimo campionato. I brianzoli abbracceranno, per la prima volta nella loro vita, la Serie A. Il presidente Berlusconi sa bene che, per affrontare un campionato difficile come quello della massima serie, serve una squadra competitiva composta da grandi calciatori che conoscono bene il torneo. A quanto pare problemi economici non ce ne sono affatto. Basti pensare che nel periodo della pandemia è stata l’unica società italiana a spendere di più senza farsi troppi problemi con la crisi. L’idea di Galliani, approvata dall’ex presidente del Consiglio, è quella di portare al Monza uno dei suoi pupilli ai tempi in rossonero. Il nome che circola è uno di quelli che potrebbe far fare il salto di qualità alla squadra. Anche se bisogna fare presto visto che sul calciatore c’è l’ombra anche di un altro team pronto ad inserirsi nella trattativa.

Monza, il sogno si chiama El Shaarawy: occhio all’inserimento di un club

Lo ha confermato anche la ‘Gazzetta dello Sport‘, i brianzoli fanno sul serio per Stephen El Shaarawy. L’esterno d’attacco, fresco vincitore della Conference League con la Roma, ha il contratto in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Invece di prenderlo a parametro zero Galliani cercherà di anticipare i tempi e di convincere lo stesso a sposare il progetto del club che, proprio come detto da Berlusconi, punta decisamente all’Europa.

Anche se non è per nulla semplice visto che su di lui c’è il forte interesse da parte dell’Atalanta che pensa a lui come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Non ci sarebbero problemi per i giallorossi nel venderlo, a patto che arrivi una offerta pari al suo valore: ovvero 10 milioni di euro.