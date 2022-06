Alessia Macari, dalle Maldive è tutto: il costume chiede “aiuto”

Alessia Macari, insieme al suo compagno Oliver Kragl, si sta rilassando nella bellissima cornice delle Maldive. Anche dal paese dell’Asia meridionale fa vedere a tutti il suo ultimo capolavoro postato sul canale ufficiale Instagram

Anche in questo caso lo spettacolo è assicurato. Tanto è vero che ha voluto posare in uno scatto che passerà sicuramente alla storia. Direttamente dalla piscina dell’albergo in cui alloggia fa notare il suo costume che sembra quasi stia per chiedere aiuto. Motivo di tutto ciò? Il suo lato ‘A’ è assolutamente esplosivo e davvero pare che abbia delle serie difficoltà a contenere le sue straordinarie forme. Guardare per credere, che spettacolo – FOTO

Alessia Macari sempre più esplosiva: forme incredibili

Alessia Macari sconvolge nuovamente il suo account Instagram. Ovviamente in senso positivo, ci mancherebbe altro. Lo spettacolo che a breve vedrete è tutto un programma, davvero non riusciamo più a trovare parole per lei. Semplicemente un incanto, soprattutto per quanto riguarda il suo scatto che merita di essere visto e rivisto in più occasioni. Proprio come un gol segnato in una finale della Coppa del Mondo. Come riportato in precedenza in questo momento si trova alle Maldive con il suo compagnato, il centrocampista dell’Avellino Oliver Kragl. I due, dopo la fine dei loro impegni lavorativi, hanno deciso di staccare un po’ la spina e di godersi un periodo di meritato riposo proprio nel paese dell’Asia meridionale. Quello che vi faremo vedere è un contenuto del tutto illegale. Noi della redazione siamo rimasti decisamente a bocca aperta, siamo convinti che anche per voi varrà lo stesso. L’effetto non può che essere questo, oltre ad un forte giramento di testa visto che quello che vedrete è a dir poco fantastico. Se pensate che stiamo esagerando allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per visionare la sua ultima opera d’arte. Buona visione.

Alessia Macari, piscina bollente: lato ‘A’ decisamente top – FOTO

Ed eccola qui, più esplosiva che mai. Un costume che non ha bisogno di essere commentato. Così come la sua strabiliante e straordinaria bellezza. Gli occhiali da sole coprono solamente gli occhi, ma nulla possono per quanto riguarda i suoi repertori più forti come il lato ‘A’ ed il fisico a dir poco fantastico. Un successo che era garantito già in partenza, lo dimostrano la quantità di “like” che sta continuando a ricevere ed anche i commenti di approvazione per la splendida Alessia.