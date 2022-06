Relax in perizoma per Wanda Nara, il lettino diventa rovente

Wanda Nara si sta rilassando insieme a suo marito Mauro Icardi nello splendido paesaggio che ti regala il paese Ruanda. Anche se a catturare la nostra attenzione non può essere altro che la showgirl argentina che ci fa andare fuori di testa

Si può rimanere senza fiato guardando una foto? Se il soggetto in questione è la nativa di Buenos Aires la risposta è solamente una: assolutamente sì. Sempre uno spettacolo quando la 36enne decide di postare dei nuovi contenuti sul suo profilo ufficiale Instagram, anche perché il successo è assolutamente assicurato. Lo dimostra proprio il post che a breve andrete a vedere e che merita di essere visto e rivisto più volte – FOTO

Wanda Nara la maga: fa diventare il lettino “bollente”

A quanto pare Wanda Nara ha più di un dono, quello di trasformare le cose. Ad esempio proprio il lettino in cui è stesa lo ha fatto diventare estremamente bollente grazie alla sua presenza. In realtà non si tratta affatto della prima volta che episodi del genere si verificano, ma in questa occasione possiamo confermare che ha decisamente esagerato. Poco importa se nella sua ultima opera d’arte non si vedrà affatto il suo visto, ma il resto del contenuto merita eccome. Un fisico assolutamente perfetto e che non ha alcun segno di difetto o altro. Davvero abbiamo finito tutte le parole per descrivere la sua straripante e straordinaria bellezza. A scattare la foto, ovviamente, non può che essere stato il suo compagno Mauro Icardi. La coppia si sta godendo gli ultimi giorni di relax. Non è da escludere che gli argentini, insieme ai propri figli, possano andare anche da qualche altre parte visto che per il ritiro del Paris Saint Germain ci vorrà ancora un po’ di tempo. Nel frattempo, però, concentriamoci esclusivamente su di lei e su quello che ci ha donato.

Wanda Nara, fisico troppo perfetto: curve mozzafiato – FOTO

Cosa si può dire dinanzi a questo capolavoro? Assolutamente niente. E’ come un gol segnato in una finale Mondiale, deve essere visto e rivisto in più occasioni. Come riportato in precedenza il suo viso non lo si può notare visto che è coperta dalle braccia e dai capelli. Poco importa visto che c’è ben altro, come ad esempio il suo lato ‘B’ sempre più in forma e delle gambe che sono decisamente troppo perfette e ben allenate.