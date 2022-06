Il nuovo VIDEO di Elodie toglie il fiato: un balletto troppo piccante

Se l’ultima volta vi avevamo lasciato con il suo ultimo post che annunciava l’uscita del suo nuovo singolo (a modo suo) questa volta vi postiamo un filmato che sicuramente vi farà togliere il fiato pochi secondi dopo che avete visto il tutto

Elodie è fatta così. Sa sempre come sorprenderci (e soprattutto come provocare i suoi follower). Possiamo confermare che lo fa nel migliore dei modi ed i risultati sono sempre entusiasmanti. Questa volta, però, ha voluto postare sul suo canale ufficiale social un pezzetto del nuovo video che sarà disponibile entro la mezzanotte. Tenetevi forte perché il contenuto che a breve vedrete vi farà girare completamente la testa. Guardare per credere.

Elodie non si stanca mai: dopo il “perizoma” altro successo

Se poche ore fa avete visto il suo ultimo post (che annunciava il suo ultimo singolo) e pensavate che si fosse superata, possiamo confermare che vi sbagliate assolutamente di grosso. Mai sottovalutare la potenza e la grande forza firmata da Elodie. La nativa di Roma sa sempre come stuzzicare i suoi seguaci. Questi ultimi non possono fare altro che rimanere a bocca aperta ogni volta che posta qualcosa. Quello che pubblica, infatti, non è mai banale. Ha sempre quel qualcosa in più di “bollente” che merita di essere visto con la massima attenzione. Poche ore fa vi avevamo lasciato con la foto in perizoma mentre annunciava il singolo “Tribale“, a breve vedrete un estratto in cui la 31enne mette in mostra il suo fisico. Anzi, straordinario e strabiliante fisico. Poi se avete tempo di sentire anche la canzone meglio ancora. Noi della redazione abbiamo dovuto rivedere il filmato in più occasioni, giusto per “memorizzare” meglio il ritornello. Tenetevi forte perché il contenuto che a breve vedrete è assolutamente “illegale”.

Elodie spiazza ancora tutti: dopo il perizoma ecco il VIDEO bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Se pensavate che con “Bagno a mezzanotte” si fosse superata anche in questo caso state toppando alla grande. Sicuramente “Tribale” si candida come uno dei prossimi tormentoni estivi. 24 secondi di puro godimento che ci fanno andare completamente fuori di testa. In attesa di ascoltare la canzone per intero e di vedere il filmato. Una pioggia di “like” sta invasando il suo canale. Davvero si è perso il numero di quanti “cuoricini” le stanno arrivando. Stesso discorso per i commenti. Aspettiamo ancora qualche altra ora e poi ci godremo il videoclip.