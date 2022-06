Alice Campello, mini costume esplosivo: fisico statuario

Anche per Alice Campello sono iniziate le vacanze. Anzi, le pre-vacanze visto che senza suo marito lei non ha alcuna intenzione di godersi il mare o altro- Ed è per questo motivo che, però, la nativa di Mestre ha deciso di trascorrere qualche giorno nella Spagna di suo marito.

Alvaro Morata, infatti, è impegnato con la sua nazionale in vista delle partite di Nations League. Il centravanti della Juventus si è tolto la bellissima soddisfazione di andare a segno nel ‘derby iberico’ contro il Portogallo. E’ stato il suo il gol che ha portato in vantaggio le ‘furie rosse’ che sono state raggiunte dagli avversari solamente nei minuti di recupero. Adesso, però, con tutto il rispetto torniamo a parlare decisamente dell’influencer – FOTO

Alice Campello non delude mai: che fisico

Anche in questa occasione la nostra Alice Campello non delude mai. La classe ’95 si mostra sempre attiva sui social network. Il suo ultimo post sta facendo molto discutere, ovviamente in maniera positiva. Ci mancherebbe altro. Come riportato in precedenza sta aspettando che il compagno finisca i suoi impegni calcistici per poter iniziare finalmente le vacanze insieme. Nell’attesa, però, si concede qualche bagno in un hotel di una piscina a Marbella. Mentre lui è impegnato in ritiro, la 27enne fa vedere a tutti il suo straordinario fisico che non ha assolutamente bisogno di essere commentato. Anzi, a dire il vero sta raccogliendo un grandissimo successo. Proprio come ha sempre fatto, quindi questo non è assolutamente una novità. Il numero di “like” che sta continuando a raccogliere è davvero importante. Continuano ad aumentare ora dopo ora, si è perso davvero il conto. Stesso discorso per quanto riguarda quello dei commenti che non può assolutamente essere messo da parte. Adesso, però, è arrivato il momento di vedere la sua ultima opera d’arte.

Alice Campello, mini costume esplosivo: semplicemente incantevole

Ed ecco a voi tutto il suo splendore. Non vi stavamo affatto mentendo. Davvero una forza e bellezza della natura. Abbiamo finito gli aggettivi per descriverla. Ogni suo post è sempre un successo. Il suo fisico non ha bisogno di essere commentato visto che supera abbondantemente la linea della perfezione.

Stesso discorso vale anche per il costume decisamente mini ed incontenibile. Una gioia per gli occhi da parte dei follower. Adesso, però, andate a correre subito sul suo profilo per lasciare anche voi un bel “cuoricino” che se lo merita tutto.