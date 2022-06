Sabrina Salerno in costume è una ‘regina’: visione scottante

Sempre e solo lei, magnificamente lei: Sabrina Salerno è pronta ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa estate che si annuncia a dir poco bollente. Nonostante siamo ancora in primavera ci sta dando qualche piccolo assaggio

Quello che ci aspetterà sarà senz’altro uno spettacolo delizioso per i nostri occhi. Un qualcosa che davvero non riusciamo ad immaginare. Il caldo c’è ed è iniziato a farsi sentire da un bel po’ di giorni, in molti ne stanno approfittando per andare a mare oppure approfittare della loro piscina in casa. Tra queste spunta proprio la nativa di Genova che, direttamente dalla sua regione, regala attimi di gioia ai suoi follower con infiniti scatti.

Sabrina Salerno, prove tecniche per l’estate

Se non vediamo una foto al giorno della donna inquadrata davvero la nostra giornata rischia di prendere una piega diversa. Fortuna che tutto questo non succede visto che la strepitosa Sabrina Salerno sa sempre come infiammare i cuori dei suoi follower. Questi ultimi possono definirsi piuttosto soddisfatti visto che la stessa non li ha mai delusi. Autunno, inverno e primavera: in queste stagioni ha davvero regalato tantissime gioie. Tra poche settimane arriva l’estate ed è il periodo in cui tutti quanti noi stiamo aspettando con tanta ansia. Chissà il perché direte voi. Anche se qualcuna ha voluto dare già una piccola anteprima di quello che ci aspetterà sui lettini estivi pronti ad accogliere le straordinarie bellezze targate ‘Made in Italy‘. Tra queste, ovviamente, proprio la ligure che non perde mai occasione di far vedere a tutte il suo fisico eccezionale. Non solo: vuole dimostrare (soprattutto a chi la critica) che c’è gente pronta a pagare per avere un fisico così a 54 anni. Sì, l’età è quella: abbiamo controllato più e più volte pensando ci fosse un errore sulla sua carta di identità, ma nulla del genere. Poco importa visto che per lei il tempo non sembra essere mai passato. Uno spettacolo della natura, senza alcun tipo di dubbio. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando.

Sabrina Salerno, zoom obbligatorio: gioia per gli occhi – FOTO

Ed eccola a voi sempre più in forma che mai la bellissima cantante ed attrice. Una gioia per gli occhi. Saremo anche ripetitivi, ma è esattamente la verità. Il costume azzurro non può passare assolutamente inosservato. Un lato ‘A’ esplosivo accompagnato da delle forme strabilianti. Solamente applausi per lei, niente altro da aggiungere.