Claudia Ruggeri, spalle scoperte e lato ‘B’ in vista: da infarto

In attesa di poterla vedere a mare dove sfoggerà sicuramente con dei costumi davvero niente male, la nostra Claudia Ruggeri si mette in posa con uno scatto semplicemente da far girare la testa. Il risultato non può che essere ottimo

Oramai il pubblico italiano, poco prima dell’ora di cena, ha annullato tutti i programmi che aveva in agenda perché ha un impegno che non può essere assolutamente riguardato. Ovviamente riguarda il fatto di vedere ‘Miss Claudia‘ su Canale 5 nel programma ‘Avanti Un Altro’ condotto da Paolo Bonolis e la partecipazione di Luca Laurenti. C’è da dire che su Instagram è decisamente attiva. Il suo ultimo capolavoro lo dimostra, guardare per credere

Claudia Ruggeri, un lato ‘B’ da far girare la testa

Anche la sua collega ed amica Laura Cremaschi non ha potuto fare altro che inginocchiarsi di fronte a tanta bellezza. In che modo? Ovviamente lasciando un meritatissimo “like” di approvazione sotto al suo post. Stesso discorso che stanno facendo migliaia di follower che sono rimasti decisamente senza parole dopo aver visto la sua ultima opera d’arte che non può essere assolutamente messa da parte. Davvero eccezionale il contenuto della foto in cui la cognata di Bonolis è l’assoluta protagonista. Siamo rimasti decisamente senza parole anche noi della redazione visto che non sapevamo davvero cosa dire. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi preoccupate perché siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. No, questa volta non vi lasciamo alcuno spoiler. Anche perché il titolo già è un programma. Dovete tenere a bada le emozioni e stringere i denti. Un altro po’ di pazienza e tutta questa voglia di vedere il suo capolavoro si avvererà. Vi diciamo solamente che ne varrà sicuramente la pena. Mettetevi comodi che lo spettacolo comincia.

Claudia Ruggeri, spettacolo bollente: fisico statuario – FOTO

Visto che avevamo ragione. In questa versione non l’avevamo mai vista. I risultati sono a dir poco eccezionali. Semplicemente la perfezione la nativa di Roma che continua a mandare in tilt il social network di Instagram con degli scatti che fanno venire davvero i brividi. Un lato ‘B’ decisamente ben curato e soprattutto ben allenato. Così come il suo fisico semplicemente perfetto e che non ha assolutamente bisogno i essere commentato. Spalle scoperte e sguardo sexy. D’altronde è sempre stata così: sia nel programma che sui social.